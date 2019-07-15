俄多架運輸機向土空運S400防空導彈系統

中評社北京7月15日電／俄羅斯國防部14日發布新聞公報說，俄軍正派遣多架運輸機向土耳其空運土方購買的S-400防空導彈系統。



新華社莫斯科7月14日報道，公報說，S-400導彈系統可在激烈電子對抗條件下摧毀多種新式、先進空戰武器。“依據俄羅斯總統普京與土耳其總統埃爾多安達成的協議，俄軍方正用運輸機向土方連續、按時運送S-400新型防空導彈系統的配套器材”。



俄羅斯媒體報道，自本月12日起，俄方已連續3天向土耳其運送上述導彈系統的配套器材。俄方先後派出7架運輸機，將S-400導彈系統的牽引、運輸和裝彈等配套器材運抵土耳其穆爾特德空軍基地。



土耳其2017年與俄羅斯簽訂協議，購買4套S-400防空導彈系統。美國等北約國家多次警告土耳其不要購買這一俄制系統，認為該系統無法與北約武器系統兼容，且可能有助於俄方定位及追蹤美國及盟國的F-35戰機。土方堅持履行與俄方合同，認為購買S-400防空導彈系統是土耳其國家主權範圍內事務，其他國家無權干涉。



S-400導彈系統於2007年配備俄軍並開始量產。其雷達可發現遠至600公里的目標，可360度攻擊周遭目標。與S-300導彈系統相比，S-400的主要特點是其導彈頭部配有主動尋的制導裝置，射程更遠。