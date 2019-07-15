英國願釋放涉伊朗油輪　條件是油輪不駛向敘利亞

中評社北京7月15日電／英國外交大臣傑裡米·亨特13日說，英方可以釋放一艘涉及伊朗的油輪，前提是伊方保證這艘油輪不會駛向敘利亞。



亨特當天早些時候與伊朗外交部長賈瓦德·扎里夫通電話，就英方扣押油輪“格蕾絲一號”交換意見。



通話結束後，亨特在社交媒體“推特”寫道：“我向他（扎里夫）再次保證，我們關心的是‘格蕾絲一號’油輪的終點、而不是起點。如果我們收到（伊方）保證，油輪不會駛向敘利亞，英方將促成釋放（油輪）。”



亨特說，與扎里夫的通話有“建設性”，後者說伊方希望油輪遭扣押事件獲得解決，不希望事態進一步擴大。



英國海外領地直布羅陀當局4日在英國海軍協助下扣押懸掛巴拿馬國旗、裝載伊朗原油的“格蕾絲一號”，指認它違反歐洲聯盟制裁、向敘利亞運送原油。這是歐洲方面首次扣押涉嫌違反歐盟對敘制裁的油輪。



直布羅陀方面說，這艘30萬噸級油輪載有210萬桶輕質原油。警方11日逮捕油輪船長和大副，12日早些時候逮捕2名二副。4名船員12日晚些時候獲得有條件保釋，沒有受到任何罪名指控。



伊朗方面多次敦促英方立即釋放“非法扣押”的油輪，說它遭攔截時處於國際水域，且並非向敘利亞運送原油。



伊朗外交部13日就扎里夫與亨特通話發表聲明，說扎里夫告訴亨特，伊朗在任何情況下都不會停止出口原油。



扎里夫同時說，“格蕾絲一號”的目的地是地中海東部某地，地點“合法”。聲明沒有提及油輪的目的地是哪裡。