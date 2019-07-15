美印貿易對話無果而終　雙方同意繼續磋商

中評社北京7月15日電／ 美國和印度談判代表12日在印度首都新德里會面，恢復兩國貿易對話。了解進展的印度官員披露，當天對話沒有能夠就解決雙方貿易摩擦取得重大進展。



路透社報道，雙方將許多涉及農產品、電子商務、鋼鋁產品的棘手問題推遲到下次貿易對話再議。印度商務和工業部長皮尤什·戈亞爾8月將前往美國首都華盛頓，會晤美國貿易代表羅伯特·萊特希澤。具體日期尚未確定。



一名參與對話的印度高級官員說當天對話持續3個多小時，“沒有突破”，但他沒有詳細說明。



另外兩名印度官員說，12日對話更多地是關於了解彼此在爭議問題上的立場，希望一些問題能夠在戈亞爾下月訪問美國時得到解決。



印度政府12日晚發布簡短聲明，說兩國同意繼續磋商，“解決雙邊貿易關切”。



美國總統唐納德·特朗普和印度總理納倫德拉·莫迪6月在日本大阪舉行的二十國集團領導人會議期間舉行會晤，同意尋求深化兩國關係。特朗普當時說，將會與印度達成“非常大的貿易協議”，但沒有設定時間表。他本周在社交媒體“推特”發帖，說印度對美國產品徵收的高關稅“不可接受”。



印度官員說，美方12日在貿易對話中要求印方取消對杏仁等美國農產品的關稅，印方則要求美國恢復印度的普遍優惠制待遇。



美國今年6月初以“印度未能確保向美國提供公平、合理的市場准入條件”為由，取消給予印度的普惠制待遇。印度6月16日起對包括杏仁、豆類和核桃在內的28種美國輸印商品加征關稅。



就雙方有爭議的印度電子商務領域外國投資規定，印方沒有作出修改承諾。