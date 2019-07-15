日本國內人口連續十年下滑幅度創歷史新高

中評社北京7月15日電／日本總務省日前發布的最新人口動態調查報告顯示，截至今年1月1日，日本國內總人口約為1.25億人，較去年同期減少約43萬人，下滑幅度創歷史新高，連續10年減少。



這份7月10日公布的報告顯示，日本人口少子化、老齡化程度愈發嚴重。受2018年日本嬰兒出生數量創歷史新低的影響，日本人口總數急劇減少。根據日本厚生勞動省此前發布的人口動態統計數據，2018年日本出生嬰兒為91.8萬人，連續3年低於百萬。65歲以上人口占比增長0.4個百分點，達28.06%，15至64歲的主要勞動人口減少0.28個百分點，為59.49%，老齡化在加速。



該報告說，日本國內人口向東京都市圈集中的“單極化”趨勢日趨嚴峻。除東京都市圈（包括東京都及周邊的埼玉縣、千葉縣、神奈川縣）和沖繩縣外，日本各地的人口均在下降。其中，名古屋都市圈（愛知縣、三重縣、岐阜縣）以及關西都市圈（京都府、大阪縣、奈良縣、兵庫縣）人口數量減少最多。



上世紀90年代，日本泡沫經濟破滅之後，日本經濟長期處於停滯狀態，年輕人失業率上升，而結婚率不斷下降。再加上思想觀念轉變，不婚、晚婚以及丁克的人越來越多……這一切讓日本人口增長變得越來越難。日前，在大阪大學的一次採訪中，不少大學生表示自己尚未想好將來是否會結婚。大阪大學醫學部學生藥王俊成在接受記者採訪時對日本人口前景表示悲觀，認為靠個人力量很難改變目前日本人口減少的趨勢。



《日本經濟新聞》近日刊發社論指出，日本人口連續10年減少，今後人口減少的速度還會加快，但目前正在進行的參議院選舉中，各個政黨沒有從正面就如何應對人口減少問題進行認真討論。到2025年，在日本所有的都道府縣中，“單人戶”將成為最常見的家庭形態。各個政黨應從長遠角度認真討論應對措施。



2008年，日本人口首次減少7.9萬人，此後人口一直持續萎縮。儘管日本政府採取了各種鼓勵生育、完善育兒環境的措施，但都沒有改變人口減少的大趨勢。與此同時，少子化、老齡化等人口問題也成為日本學者研究的焦點問題。日本社會普遍擔心，隨著日本人口減少，目前的經濟規模將難以為繼，經濟將不可避免地萎縮。一方面，因為勞動力人口減少，企業將難以確保所必需的人才，生產能力將萎縮；另一方面，人口減少將導致消費者減少，消費能力將會減弱。



（來源：人民日報）

