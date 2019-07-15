韓友會鍾炳耀：有幫韓國瑜打贏兩屆大選準備

台南的韓友會會長鍾炳耀表示，“我們有為韓國瑜打兩屆大選的準備！”（中評社 趙家麟攝） 中評社台南7月15日電（記者 趙家麟）台南的韓友會會長鍾炳耀15日接受中評社訪問表示，未來會依行政區設分會長、更有組織的生根到每個里都設服務站，“我們有為韓國瑜打贏兩屆大選的準備！”他們並確定8月17日舉辦首次會員大會，將席開100桌。



台南的韓粉15日上午在仁德美食工廠辦慶祝趴，現場同時持續招募民眾加入台南的韓友會。



鍾炳耀告訴中評社，他們將更有組織推動會務，現在有8個處、一個志工隊，包括在各行政區找分會長，在各基層的里會設服務站、設有站長，落實“為人民過好日子”的理念。



鍾炳耀說，台南的韓友會第一個大型活動已確定8月17日，舉辦首次一百桌會員大會，也是台南首場自發性的挺韓大會，當天邀請前“行政院長”張善政演講。



他指出，台南的韓友會會長一任5年，5年就是涵蓋了2020、2024，“我們有為韓國瑜打兩屆大選的準備！”自從台南的韓友會7月7日成立以來。即使大家並非都熟識，但效率奇佳，大家各司其職，規劃後續各項活動。



鍾炳耀說，他們在未來的選戰要當韓強有力的後盾，平日要帶動內部經濟，讓各商家、攤販相互扶持，並從廣邀韓友會會員二代青年開始，向青年族群宣揚韓的理念。