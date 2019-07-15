美國多城抗議搜捕無證移民

中評社北京7月15日電／“美國人民與移民在一起！”在美國移民和海關執法局（ICE）確定將在全國範圍內展開對無證移民搜捕後，全美多地13日爆發大規模示威遊行，反對特朗普政府抓捕無證移民。



據美國沃克斯（Vox）新聞網站13日報道，ICE定於周日（14日）行動，目標是在全美10個城市羈押2000名收到遞解令的無證移民。除各地民眾紛紛走上街頭反對特朗普政府的這一行動外，多個地方政府的市長也明確表示，當地的警力資源不會配合聯邦機構的行動。



在科羅拉多州的丹佛市，約2000名示威者聚集在當地的ICE附近抗議，示威者海曼對當地媒體《丹佛郵報》表示：“我們認為所有人都有權保持尊嚴，而移民並未獲得應有的尊嚴。”在伊利諾伊州的芝加哥市，副州長斯特拉頓和一些美國國會眾議員也加入到抗議者的行列，他們稱，“現在到了大聲告訴這位種族主義總統不要再構陷身處悲慘境地的人們的時候了”。



在亞利桑那州的菲尼克斯市，示威者阻斷街頭交通，要求釋放被拘禁的移民兒童。賓夕法尼亞州費城的示威者甚至高呼“關閉移民和海關執法局”的口號。洛杉磯和紐約等城市也爆發類似抗議，與此次搜捕行動不相關的人也紛紛走上街頭，甚至還有周邊其他城市的人趕到這些大城市來聲援。



丹佛市長漢考克對媒體表示，他已要求當地執法人員不得協助聯邦機構的行動，同時下令社會服務人員照顧因父母被捕導致無人照顧的兒童。漢考克說：“我們不會讓孩子們被抓進牢籠，也不允許他們被置於不人道的境地，因為我們的職責就是盡可能為家庭提供幫助。”亞特蘭大市長波特姆斯也公開宣稱：“亞特蘭大市的拘留所不對ICE開放，因為我們不想成為拆散家人的從犯。”舊金山市長布裡德更是直言：“要是你們想抓他們，得先過我這一關。”芝加哥市長萊特富特、紐約市長德布拉西奧等也發表類似言論，表達對移民的支持。



儘管當地政府和民眾都明確表示拒絕與ICE配合，但已經取消過一次的搜捕這一次是勢在必行。原來，特朗普要求6月就實施抓捕無證移民的行動，但後來同意給國會一些時間以便修訂移民法。當時特朗普威脅稱，若是國會在兩個星期後還無法推進移民法修訂，他就啟動抓捕行動，如今截止時間已過。美國公民及移民服務局代理局長庫奇內利10日對記者保證，這次搜捕“一定會進行”。但庫奇內利14日又對搜捕一事諱莫如深，拒絕說明行動是否已經開始。紐約市長德布拉西奧13日在推特上發文稱，紐約市當天至少有2個移民社區已經有ICE工作人員開始搜捕行動。