業內頻爆雷　風控不容有失

中評社香港7月15日電／2019年過半，今年雖未出現如去年般的P2P行業爆雷潮，但二季度起多個資管行業再次頻繁爆發問題，除去網貸平台之外，就連大型私募基金、知名銀行理財亦牽涉其中。



錢端事件涉知名大銀行



今年5月起，不少投資一款名為“錢端”P2P產品的人，發現部分項目出現逾期未兌付問題。到了5月上旬，錢端索性一紙公告稱“認購的項目無法按期履約與合作方招商銀行有關。”有第三方投訴機構統計到，錢端逾期項目涉及資金共計14億元，受損人數9，000多人，但逾期的產品收益率卻並非高得離譜，僅在4%至6%之間。



錢端之所以甩“鍋”給招行，因為錢端之前確實和招行合作。不少投資人反映，登陸招商銀行“小企業E家”後，網頁會彈出錢端APP二維碼，且多數投資者亦是通過招行的網點、或通過招行對公業務經理購買了該款產品。



另從投資者提供購買產品的流水來看，投資資金的流向是招商銀行小企業服務。



不過招行稱，已於2017年4月終止了與錢端的所有合作，目前與錢端及錢端App無任何關係，係錢端侵權使用招行標識和名稱誤導投資者，並就此提起訴訟。目前雙方的糾結並未結束。



有業內人士評論，14億爆雷規模不算大，之所以在資管業內掀起軒然大波，是因為事件的背後竟有知名銀行做背書。



名牌資管也捲入踩雷風暴



內地頭牌資管公司諾亞財富，近期同樣被推至風口浪尖。諾亞近日公告，旗下一款私募基金為承興國際控股相關第三方公司提供了34億元的供應鏈融資，而承興國際實制人已經因涉嫌詐騙被上海警方拘留，導致該筆投資踩雷。



之後諾亞稱，涉事標的主要是向承興國際相關方就其與北京京東世紀貿易之間的應收賬款債權提供供應鏈融資，並指承興與京東雙方存在大量長期交易。但京東否認指控，稱資料係偽造，強調諾亞旗下公司沒有和京東核實合同真實性，將矛頭指向諾亞風控能力，認為其“風險管控上存在重大缺陷”。



有金融律師向記者表示，諾亞在此次事件上風控的確不到位，從財務開票角度來看，即使發票是真實的，也不代表業務真實性、收取方的身份真實性。另外，最近警方在此案調證過程中，出具了多份所謂承興與京東未結賬款的確認函，經核實均為偽造。



來源：香港文匯報