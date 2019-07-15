馬季煞科投注額1248億元　史上最“金”

馬季昨日煞科，大批馬迷到場捧場，沙田馬場人頭湧湧，好不熱鬧。 中評社香港7月15日電／2018／19年度香港馬季，昨日在沙田馬場上演煞科戰。全日投注額有19.66億港元，創下1997年以來煞科日單日投注額新高；全季的總投注額高達1248.19億港元，同時打破上季的1242.82億港元紀錄，屬歷來新高。2019／20年度馬季將於9月1日星期日開鑼。



全季221萬人次進場



香港商報報道，馬會昨日在沙田舉行馬季煞科日，在天公造美下，入場人數尚算理想，共有46039人進入沙田馬場，比上季的31903人為多。全日共編11場賽事，投注額達到19.52億港元，連同固定彩池騎師王的投注額，全日投注總額高達19.66億元，比去年19.38億元更進一步，乃是自1997年以來煞科日的最高投注額，可說是丁財兩旺。連同昨日投注額在內，全季總投注額繼續超逾1200億港元，高達1248.19億港元，較上季1242.82億港元升0.4%，再度打破香港賽馬有史以來的最高紀錄。而全季總入場人數一樣錄得升幅，達到221萬人次，亦比上季升3.3%。



應家柏賽後接受傳媒訪問時表示，即使全球經濟存有不明朗因素，但全季總投注額仍能創出新高，成績甚為理想，主要動力就是來自海外匯合彩池，全季錄得188.2億港元，比去季升13.5%，這正是總投注額上升的一大因素。要知道全季的本地投注額只是1017億港元，比去季的1037億港元微跌2%，這已是連續兩季錄得下跌，而賽馬博彩稅則為129.83億港元，比去季微跌0.6%，為歷年第3高。



蔡約翰登冠軍練馬師寶座



本港馬迷陳先生表示，昨日煞科戰都有進入沙田馬場抱住“刀仔鋸大樹”心態，盼能發橫財，結果中正田泰安兩匹坐騎“同歡樂”、“悅裕”，總算勇食尾胡。



此外，蔡約翰以78場冠軍，力壓排第二的約翰摩亞，第11度登上冠軍練馬師寶座。至於冠軍騎師方面，由於潘頓早已拋離在騎師排行榜排第二的莫雷拉，已篤定贏得這項殊榮，他昨日共取得2場頭馬，頭馬數字為168場，順利第三度登上香港冠軍騎師寶座。另一方面，華人騎師何澤堯，今季以56場頭馬，勇奪“告東尼獎”，這個獎是授予季內成績最好的本土騎師及見習騎師。



韋達獲頒終身成就獎



馬會昨日頒發終身成就獎予今年2月掛靴的韋達，這位南非籍好手於2000／2001至2012／2013年度馬季期間連續13季榮膺香港冠軍騎師，成為香港馬壇佳話。他在港從騎期間合共勝出1813場賽事，是香港歷來贏得最多頭馬的騎師，而其坐騎則合共累積超逾15億港元獎金。韋達曾勝出多項主要一級賽，包括香港盃、香港一哩錦標及香港瓶，亦曾多次攻下女皇盃及香港打吡大賽。