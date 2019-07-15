韓國人對日本好感跌至近30年新低

中評社北京7月15日電／最新民意調查結果顯示，對日本有好感的韓國人比例降至1991年以來最低，僅略高於一成。



蓋洛普韓國公司12日發布調查結果，顯示僅12%的調查對象對日本有好感，是這項調查1991年開始以來最低值；持相反態度的人為77%，10%的人沒有回答。



將近30年來，對日本有好感的韓國人比例多數時間處於20%至40%區間：1991年首次調查為38%；2002年韓日合辦世界杯足球賽，翌年調查中為35%；2011年日本東部大地震和海嘯災難後比例升至最高，為41%。



2005年，日本島根縣把每年2月22日定為“竹島日”，韓國人好感比例跌至20%。那座島是兩國爭議島嶼，韓方稱為“獨島”。2015年調查中，比例首次跌破20%，至17%。



韓日矛盾近來激化，關係呈現愈加緊張態勢，主要緣於“慰安婦”、強征勞工問題和“雷達照射”等事件。日本政府本月初就3種半導體產業原料對韓國施加出口管制，將把韓國排除在貿易“白色清單”以外。韓方認定日方搞“政治報復”和“經濟制裁”。



最新民調結果顯示，61%的韓國人把兩國近來紛爭歸咎於日本政府，17%認定責任在韓國政府；67%願意參加抵制日本產品的運動。



41%的韓國人對日本人抱有好感，43%的人態度相反。



調查時段是9日至11日，以1500名成年人為對象，誤差率正負3.1個百分點。



（來源：新華網）

