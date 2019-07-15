辛鑫奪得游泳世錦賽公開水域首金

7月14日，中國隊選手辛鑫（前）在比賽中。新華社 中評社北京7月15日電／1小時54分47秒20！7月14日，韓國麗水海洋公園第十八屆游泳世錦賽公開水域賽場，22歲的山東姑娘辛鑫率先衝向女子10公里比賽的終點，為中國隊摘得首枚游泳世錦賽公開水域金牌，創造了歷史。這不僅僅是中國選手首次在游泳世錦賽公開水域項目收獲金牌，同時也實現了亞洲選手游泳世錦賽公開水域游泳金牌零的突破。



出水後，辛鑫一路小跑地衝向教練金浩，和他擁抱、擊掌。此刻，她似乎還不敢相信眼前的一切，又確認了一遍：“我是冠軍嗎？”旁邊的人說：“是的，你是冠軍！”她這才放心地長舒一口氣，激動之情溢於言表。



“我表現得怎麼樣？”辛鑫像個渴望得到誇贊的孩子一樣急切地想要得到教練的肯定。“太棒了！”金浩也不吝讚美。這枚意料之外的金牌辛鑫已經等了3年。



3年前，里約奧運會公開水域女子10公里比賽，辛鑫以1小時57分14秒40的成績遺憾獲得第四名，那是中國隊選手最接近該項目奧運會領獎台的一次。



3年後，她在游泳世錦賽的舞台上實現突破，終於站到了領獎台的最高處，也為自己獲得了明年東京奧運會的入場券。看著五星紅旗冉冉升起，辛鑫說：“所有的努力和付出都是值得的。”



公開水域游泳是在湖水、江河、大海中進行的戶外游泳比賽。由於比賽是在戶外自然環境中進行，除了技戰術的運用和體能的消耗，比賽中可能發生的各種天氣變化也會對運動員造成巨大挑戰。



2008年北京奧運會，公開水域男、女10公里游泳成為正式比賽項目。2017年布達佩斯游泳世錦賽，辛鑫參加公開水域女子10公里比賽，獲得第十一名。



本屆世錦賽該項目共有64名選手參賽，最終獲得前十名的成績時間差距都在4秒以內，亞軍成績只比辛鑫差0.9秒，可見比賽的激烈程度。



“整個比賽我的頭腦一直很冷靜，不管在什麼位置，我都專注於比賽。”面對諸多強手和複雜的比賽環境，辛鑫始終保持著頭腦的冷靜和一顆“大心臟”。辛鑫在賽前和教練確定了戰術方案：“前半程只是以最輕鬆的狀態去游，目的是為了保存更多的體力，為最後衝刺做準備。”



2012年全國游泳冠軍賽，辛鑫奪得女子800米自由泳冠軍；2013年全運會，她在女子800米自由泳決賽中打破亞洲紀錄。6年前，辛鑫還是一個中長距離自由泳的好手。為了尋求更高的突破，經過與金浩的溝通並充分考慮自身特點後，她決定主攻女子10公里公開水域游泳項目。

