美國公司或在2－4周內重新開始向華為供貨

中評社北京7月15日電／據路透社15日獨家報道，美國一名高級官員透露，美國政府可能在2－4周內批准向美國公司頒發重新開始向華為供貨的許可證。報道評論稱，這一跡象表明，美國總統特朗普最近放鬆對華為限制的決定可能迅速推進。今年5月，美國商務部將華為列入“實體清單”，禁止美國公司在未獲得許可證的情況下向華為提供產品和服務。



美國總統特朗普6月底在與中國領導人會晤後宣布，同意讓美國公司繼續銷售產品給華為。美國商務部長羅斯9日也表示，官員們將向美國公司發放許可證，允許它們在“美國國家安全不會受到威脅的情況下”向華為出售產品和技術。



報道提到，一位美國高級官員11日在商務部會議上向一位美國製造商代表明確表示，美國公司可能將在2－4周內獲得相關許可證。



這名不願透露姓名的製造商表示，這名官員沒有說明許可證審批的標準，但她認為這些標準將視具體情況而定，至少一開始會是如此，因為商務部將尋求形成更廣泛的意見。



在被問及這名高級官員的言論時，美國商務部發言人表示，該機構“目前正在評估所有的許可證（申請），並確定如何才能符合美國最佳的國家安全利益”。



美國前商務部副部長埃裡克•赫希霍恩也表示，現在審核許可證（申請）的政府官員所面臨的問題是：他們不知道政府（政策）會如何發展。“兩分鐘前的政策可能不是兩分鐘後的政策。”他說。



報道還提到，在羅斯作出上述表態後，有兩家供貨華為的美國芯片製造商近日向路透社表示，他們將申請更多的許可證。據華盛頓的貿易合規咨詢顧問克雷格•裡格利稱，一家客戶響應管理公司和一家為華為模擬橫截面雷達的公司也可能在幾天內提交申請。



“由於沒有任何壞處，各家公司絕對會按照規定提交申請，”曾在美國商務部任職的華盛頓律師凱文•沃爾夫說。



此外，報道還提到，並非所有美企對華為供貨都需政府批准其許可申請。一些美國芯片製造商向華為銷售產品可能不需要許可，因為他們許多零部件是在海外生產，美國制產含量很低，不在美國出口管制範圍之列。