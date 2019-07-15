聖克里斯多福國總理稱讚蔡成功外交政策

克國總理哈里斯舉行晚宴宴請蔡英文。（中評社 黃筱筠攝） 中評社聖克里斯多福及尼維斯7月14日電（記者 黃筱筠）聖克里斯多福及尼維斯當地時間14日晚間，總理哈里斯宴請蔡英文舉行晚宴，哈里斯致詞表示，蔡英文展現領導能力是第一個“中華民國台灣”女性“總統”，因為蔡英文堅定的領導為全世界展現一個典範，因為蔡成功外交政策讓台灣越來越夠有能見度。聖克里斯多福人口約五萬三千人，土地面積261平方公里。



哈里斯也強調，他在雙邊會談提到繼續支持台灣國際參與，繼續為我兩國邦誼永固、友誼長存。



在晚宴前蔡英文、哈里斯也見證“外交部長”吳釗燮與克國副總理兼“教育部長”李察斯等簽署“中華民國”（台灣）政府與聖克里斯多福及尼維斯聯邦政府技職教育暨職業訓練合作協定”。



蔡英文致詞說，今天是訪問克國第二天，台灣跟克國在時區上相差半個地區，但不影響我們友誼。我們不僅有36年邦交關係，過去兩年總理、“副總統”等都訪問過台灣，兩國關係越來越密切，這次換她拜訪克國。



蔡英文說，看到美麗島與蔚藍海岸，她感受到兩個島一個天堂實至名歸，同樣身為海洋國家，海洋文化永續目標共同努力，我們兩國將在觀光產業永續發展上攜手合作，海洋國家發展需要好的人才支撐。



她提及，剛才見證技職教育合作協定簽署，我們樂於分享技作計劃，從以往農業、食品加工等到現在氣候變力調適的等方面，我們目標很明確，要讓克國成為加勒比海地區，安全永續發展的觀光勝地這樣經歷很有機會成為區域典範。



蔡英文“自由民主永續”之旅，訪問海地、聖克里斯多福及尼維斯、聖文森及聖露西亞4個加勒比海邦交國。目前正在聖克里斯多福及尼維斯進行訪問。過境美國紐約與丹佛；預計19日過境丹佛、22日返抵台灣，總計12天行程。