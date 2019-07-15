北約：若《中導條約》作廢 俄羅斯負全責

中評社北京7月15日電／北約秘書長斯托爾滕貝格14日在《法蘭克福匯報》撰文稱，如果《中導條約》作廢，俄羅斯必須承擔全部責任，並稱俄羅斯“必須把握最後的機會”，拯救這項條約，“否則俄羅斯必須單獨承擔條約作廢的所有責任”。



綜合“今日俄羅斯”（RT）、俄羅斯《消息報》報道，斯托爾滕貝格在一篇名為《歐洲的安全岌岌可危》的文章中寫道：“莫斯科必須把握其最後的機會來拯救《中導條約》，否則俄羅斯必須單獨承擔條約作廢的所有責任，世界對各國而言將不再穩定。”



《消息報》報道稱，美國國務卿蓬佩奧今年2月1日宣布，由於俄羅斯長期違反《中導條約》規定，美方將暫停履行條約義務，啟動為期6個月的退約程序。3月4日，普京簽署命令暫停履行《中導條約》。俄羅斯總統普京7月3日簽署了暫停履行該條約義務的法令。



普京表示，俄羅斯不會捲入軍備競賽，所有裁軍建議“依然放在桌面上”，但要求不要再主動提出針對這一問題舉行任何談判的倡議。



據報道，美國和蘇聯領導人1987年簽署《蘇聯和美國消除兩國中程和中短程導彈條約》，簡稱《中導條約》，規定兩國不再保有、生產或試驗射程在500公里至5500公里的陸基巡航導彈、彈道導彈及其發射裝置。



（來源：環球網）