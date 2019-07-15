法外長擔心美伊爆發戰爭

中評社北京7月15日電／十載談判，四年履約，美國退“群”，伊朗受脅。中東局勢驟然升級之際，法國外交部長談起了這場美伊危機：美國退出伊核協議是錯誤的，但伊朗以突破鈾濃縮上限回應，恐引發戰爭。



據今日俄羅斯（RT）14日報道，法國外交部長讓－伊夫•勒德里昂在接受採訪時就美伊之間緊張局勢警告稱，當前形勢嚴峻，美伊朗之間緊張局勢的逐步升級，恐將引發戰爭。



勒德里昂將美國退出伊核協議及其所引發的伊朗減少對伊核協議承諾，同視為兩國的糟糕決定，且為一個接一個的糟糕反應。“伊朗決定中止履行伊核協議部分條款，這是一個令人擔憂的問題。毫無疑問也是個糟糕的決定，是對另一個糟糕決定的糟糕反應，而這另一個糟糕決定，就是美國退出伊核協議。”外交部長感嘆道。



而就伊核協議引發的美伊危機，報道稱，勒德里昂說，無論是在華盛頓還是在德黑蘭，“沒有人渴求戰爭”，他還補充說，“（但）令人擔憂的是，確實存在一些逐步升級的因素。”



此外，RT表示，勒德里昂也給出了他的建議：“伊朗從伊核協議中退出沒有任何好處。如果伊朗擁有核武器，美國也不會好過，因此，採取降級策略緩解緊張局勢是很重要的。”



自2018年5月，美國政府單方面宣布退出伊核協議，並逐步恢復對伊制裁。今年正值伊核協議將滿四年，霍爾木茲海峽摩擦不斷，中東局勢出現愈演愈烈的傾向，美伊雙方似乎在多條戰線展開“博弈”。今年7月初，伊朗外長扎里夫指責歐洲國家沒有採取足夠措施保障伊朗根據伊核協議獲得相關利益。7月7日，伊朗官方召開新聞發布會，正式宣布將濃縮鈾豐度提高至3.67%以上，英德兩國敦促伊朗立刻撤銷決定，否則將退出伊核協議，法國也承諾維護伊核協議。美伊雙方的“博弈”牽連各方，危機仍在持續。



（來源：環球網）