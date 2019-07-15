“一帶一路”領航：中意加強務實合作　

中評社北京7月15日電／【“一帶一路”進行時】



光明日報駐羅馬記者 陳曉晨



伴隨中意“一帶一路”合作不斷推進，兩國務實合作的蛋糕不僅變得越來越大，合作的前景也會變得越來越寬廣——這是在日前舉行的首次中意財長對話中，中意雙方形成的共識。



7月10日，中國財政部部長劉昆與意大利財長特裡亞在意大利米蘭共同主持召開首次中意財長對話。雙方就世界宏觀經濟形勢與全球經濟治理，中意戰略合作、金融合作與金融監管以及財金政策交流與合作等議題交換了意見。雙方重申共同維護自由貿易和多邊主義，推動完善全球經濟治理，積極落實共建“一帶一路”合作諒解備忘錄，通過融資合作支持“一帶一路”和第三方市場項目建設，並將進一步加強金融市場與金融監管合作，鼓勵各自金融機構在對方市場興業展業。



近年來，隨著中意兩國經貿金融領域合作不斷邁向更高水平，中意雙方在助推企業發展、金融和投資、商業合作、基礎設施和環境融資等領域的務實合作不斷加強。近期，意大利經濟財政部發布了中意經貿金融合作現狀報告，同時也介紹了中國經濟取得的巨大發展成就。報告稱，2018年，中國是全球經濟增速最快和進出口總額最高的國家之一，中國貢獻了全球經濟增長的三分之一。在這一背景下，中國無疑是意大利最重要的貿易夥伴。目前，意大利是中國在歐盟的第四大出口市場和進口來源地，中國則是意大利在亞洲地區的第一大出口市場。



報告稱，根據意大利對外貿易委員會（ICE）統計數據，截至目前，在華意企約有1700家，雇傭員工超過15萬人，營業額約為220億歐元，主要集中於機械和紡織領域。近年來，除時尚、食品和機械製造等意企在華投資的傳統領域外，環境和可持續能源、可持續城市化、智慧城市、基礎設施和空間科技等新興領域也成為意大利企業關注的焦點。



報告指出，伴隨今年中意“一帶一路”合作諒解備忘錄的順利簽署，兩國經貿關係得到了進一步加強。中意兩國將在“一帶一路”倡議框架下共同努力，將自身優勢和互補性轉化為發展動力，推動具體合作和可持續發展。