牛煦庭：韓國瑜要處理韓粉與年輕選民相斥

牛煦庭。（中評社 黃文杰攝） 中評社桃園7月16日電（記者 黃文杰）無黨籍、桃園市議員牛煦庭接受中評社訪問表示，中國國民黨2020確定推高雄市長韓國瑜，與民進黨蔡英文對決。韓是否符合現任國民黨“立委”提名人對選情需求有待觀察，特別是單一席次選舉，本身有排他性，選票要極大化，韓粉與年輕選民的相斥，必須要加以克服。



牛煦庭分析，韓國瑜通過初選，要面對“人”、“事”、“資源”三方面整合，估計初選後的兩個星期，是整合關鍵，當然鴻海創辦人郭台銘與無黨台北市長柯文哲都是變數，尤其柯P的特性就是很能“等”，又能夠操作藍綠兩邊，即便綠軍猛酸柯P是“檳榔”（外面是綠色、裡面是白色、咬下去是紅色）設法殲滅，照樣不能忽視“郭柯配”威力。



牛煦庭，1990年生，政治大學外交系學士、英國倫敦政治經濟學院國際政治經濟學碩士，2016年10月加入國民黨，曾是市黨部國民學堂執行秘書，網路“國民議言堂”直播節目主持人。牛煦庭2018不滿國民黨初選提名辦法，直接以無黨籍參選，順利當選桃園市議員。



中國國民黨2020初選民調今天11時公布結果，最終由高雄市長韓國瑜以44.805%支持率勝出，鴻海創辦人郭台銘為27.73%第二，前主席朱立倫為17.9%第三，前台北縣長周錫瑋6.02%、孫文學校總校長張亞中3.544%。



韓將代表國民黨角逐2020大選，後續將於17日中常會完成提名核備作業，並於28日國民黨全代會上正式提名。



牛煦庭分析，韓國瑜順利取得資格，代表國民黨選2020，馬上就要面對“人”的整合。



他認為，沒有參加初選的前“立法院長”王金平是首要目標，這次“韓王”談判，沒有情義只有利益，王堅持選下去圖的是什麼？就是政治權位與歷史地位，特別是王最在意“藍皮綠骨”標籤必須撕去，韓粉是橫跨深藍與庶民的族群，韓國瑜儼然是新的宗教領袖，藉由韓的話語權來還王公道，王或許不在2020名單，卻可能出現不分區名單。



牛煦庭說，“事”的整合還是要靠朱立倫，朱從原本“儲君”跌落“正常倫”，但初選一路走來，仍贏得尊敬，特別是行政資歷完整豐富，會被期待“行政院長”，韓要靠朱。



“資源”的整合，牽涉到“立委”選舉。他說，每個選區只有一席當選，“母雞”在千呼萬喚中出來，未必就能讓所有國民黨“立委”提名人都當選，主要還是台灣選舉結構，20歲到40歲比例增加，這群人已經經歷五次“總統”大選，不能用“藍”、“綠”來界定，而是X軸與Y軸來看，不同年齡層對藍綠的評價不同，特別是年輕世代。



牛煦庭指出，這就知道，郭台銘與柯文哲會成為2020的最大變數，尤其“郭柯配”威力不容忽視，選民面對郭柯蔡，郭出來選，蔡柯就降低，或者觀望或者不表態增加，這是支持郭台銘的選民獨特性，不是郭喊“支持韓國瑜”，選民就會流回去挺韓，郭粉恐怕不是簡單用“藍營”來框架定義，這也是藍軍沒有辦法整合原因之一。



他認為，郭台銘當初決定參加國民黨初選，現在敗選，就要背負起“分裂國民黨”的指控，但是背負“分裂國民黨”，是否影響郭的行情？其實還好。



牛煦庭說，藍綠當然都要搶中間選民、經濟型選民，卻要各自嚴肅面對自己“鐵粉”的排他性，韓粉如此，蔡粉如此，柯粉也一樣。看民進黨蔡粉先前怎樣修理賴清德與柯文哲，就知道鐵粉的互斥，這在韓國瑜身上更是明顯，怎樣讓年輕選民跟韓粉一起挺韓？不是相斥離開，迫切要去處理。



他表示，柯文哲的變數也很大，柯Ｐ的特性是，很能夠“等”，確實了不起，不急不慢，都聽策士建議，永遠都可以操作藍綠兩邊，但是綠軍還是想把柯殲滅，綠營還用“檳榔”來酸柯文哲，“外面是綠的、裡面是白的，咬起來變成是紅的”，但是柯還是固定掌握10%到15%對藍綠的賭爛票。



被問到，藍綠看來是“韓蔡大戰”，雙方陣營怎樣攻防？特別是蔡透過過境美國，大打“美國牌”，會不會強壓被綠軍譏笑“草包”的韓國瑜，沒有國際處理能力？



牛煦庭告訴中評社，距離明年初選舉還有四個多月，蔡英文拼連任，如果持續打“美國牌”，有可能發生邊際效益遞減，勢必會選不同議題操作。



他說，國民黨派韓國瑜出征，韓本身當然背負退休軍公教警消的期待，要對年改做出調整，屆時藍綠可能操作“改革”與“反改革”的競爭。