韓出戰2020　陳其邁：傷高雄人的心

陳其邁參訪桃園龜山Gogoro工廠，並接受媒體採訪。（中評社） 中評社桃園7月15日電（記者 黃文杰）中國國民黨2020初選由高雄市長韓國瑜出線，綠軍看好現任“行政院副院長”陳其邁可以奪回高雄市政權。陳其邁上午在桃園受訪沒有正面回應要不要選高雄市長，只表示“做什麼像什麼”，既然是“行政院副院長”，就把工作做好。



陳其邁上午率領“政務委員”龔明鑫、“經濟部”次長林全能、“環保署”副署長”沈志修等相關部會官員，前往位於桃園龜山華亞科技園區睿能創意公司（Gogoro）參訪。



陳其邁被問到怎樣看韓國瑜初選勝出？



陳其邁先以導演吳念真曾經說過的話舉例，“心之所在，就是故鄉”。他認為，韓市長這麼快就想離開高雄，讓人覺得傷了高雄人的心，很替他感到遺憾。



被問到是否備戰高雄市長選舉？



陳其邁表示，高雄是他的家，他現在的工作是“行政院副院長”，高雄有任何他能夠奉獻心力的地方，中央一定會跟地方充分合作，把高雄建設好。尤其高雄現在是產業轉型關鍵，不管是橋頭科學園區重大交通建設計劃，像捷運黃線、紅線以及林園線，這些重大的計劃，中央都會全力補助高雄。



他說，他的風格是做什麼像什麼，既然是“行政院副院長”，就把的工作做好。