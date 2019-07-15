俄羅斯拒絕與日本啟動移交兩島磋商

中評社北京7月15日電／日媒稱，多名日俄關係消息人士透露，在日本安倍政府推進的日俄和平條約談判中，俄方以日美同盟造成威脅等為由，已拒絕啟動1956年《日蘇共同宣言》寫明的移交齒舞群島和色丹島兩島的磋商。



據共同社7月14日報道，2018年11月在新加坡舉行的東亞峰會等系列會議期間，俄羅斯總統普京與日本首相安倍晉三舉行了會談，當時安倍提議加速基於1956年宣言的和平條約談判，普京也表示了同意。安倍還告訴普京，如果雙方存在爭議的兩個島嶼能夠歸還給日本的話，那麼日本將不會在這兩個島嶼上設立美國軍事基地。



不過，俄方相關消息人士稱，俄政府內部擔憂情緒擴大。最後俄方敲定了不同意啟動移交磋商的方針。



報道稱，新加坡會談後，俄方主張“1956年簽署的該宣言目前不能原封不動地適用”。俄方指出，敵視俄羅斯的美軍部隊根據日美安全保障條約，可以在日本各地部署，這是一大威脅，“日本未展示消除該擔憂的具體回答”，因此拒絕啟動領土移交磋商。



日俄雙方的相關消息人士稱，日本力爭的移交兩島的具體方法以及關於和平條約條文的磋商還完全未曾展開。



報道稱，日俄首腦6月29日在大阪會談，確認繼續開展基於1956年宣言的談判。但普京要求“將日俄關係提高到質的新水平”，提出了增加貿易額、就聯合國投票行動進行磋商等新要求。



（來源：參考消息網）