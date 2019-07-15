離職潮再現　上半年127位基金經理離職

中評社北京7月15日電／據數據統計顯示，截至6月30日，今年以來已有127位基金經理離職，為4年來新高，涉及基金公司70家（包括有公募牌照的券商），追平歷史最高紀錄。同時，新聘基金經理235位，同樣為4年來新高。



70家基金公司基金經理離職



中國證券報記者通過整理數據發現，截至6月30日，今年以來公募基金行業已有127位基金經理離職，創4年來新高，涉及基金公司70家，追平歷史最高紀錄。相比來看，遠超去年同期56家基金公司的87位基金經理離職數量。從歷史數據來看，也僅次於2015年上半年的離職基金經理數。



數據顯示，多達70家基金公司出現基金經理離職的情況。從具體變動來看，不論是嘉實基金、博時基金這樣的老牌基金公司，還是小型公募基金公司等，均存在基金經理離職的情況。



具體來看，截至6月30日，離職人數最多的為廣發基金，共7位基金經理離職；其次，匯添富基金和東方基金各有5位基金經理離職；富國基金、工銀瑞信、平安基金各有4位基金經理離職。此外，還有9家基金公司各有3位基金經理離職。



在離職的基金經理中，不乏一些明星基金經理。易方達基金的宋昆於今年1月12日離職，他管理的易方達新興成長曾在2015年以171.78%的業績名列公募開放式基金業績冠軍，自2013年11月成立到2019年1月12日期間的累計收益率達55.7%。圓信永豐基金前首席投資官洪流也於1月末離職，旗下6只產品換帥，洪流管理的圓信永豐優加生活基金曾在2016年以17.96%的收益率獲得股票型基金冠軍。此外，離職的明星基金經理還有諾安基金盛震山、長信基金李小羽等。



在大批基金經理離職的同時，上半年也新聘了235位基金經理，為近4年新高。其中，嘉實基金上半年新聘9位基金經理，易方達基金新聘7位，南方基金、鵬華基金、興全基金分別新聘6位基金經理。

