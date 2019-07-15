民調大勝　韓國瑜：藍軍動員很正常

韓國瑜在國民黨中央接受媒體聯訪。(中評社 鄭羿菲攝) 國民黨初選民調公布，韓國瑜感謝工作人員。(中評社 鄭羿菲攝) 中評社台北7月15日電（記者 鄭羿菲）中國國民黨2020初選結果揭曉，高雄市長韓國瑜以44.805%的極高支持勝出。韓國瑜會後受訪時，被問到自己民調數字十分高的看法，韓表示，之前綠營在民調過程中投入動員，因此蔡英文與前“行政院長”賴清德的支持率大幅攀升，此次藍軍也投入動員，這很正常，之後主要候選人提出論述、交出成績單尋求支持，到時候才是真功夫。



國民黨初選民調結果為，韓國瑜以44.805%的極高支持，領先郭台銘的27.730%，雙方差距約17%，朱立倫支持度則有17.900%，周錫瑋6.020%，張亞中3.544%。



吳敦義親自主持初選民調結果公佈記者會，而韓國瑜在記者會結束後也留下來接受媒體聯訪，被問到怎麼看民調數字有44.8%這麼高，民進黨在初選前也有刻意灌票操作的問題？



韓國瑜表示，就像綠軍做完大選民調後，大家可以察覺到，蔡英文與賴清德的支持率大幅攀升，因為綠軍民調過程投入動員，而這次藍軍民調，大家也投入動員，這很正常，關鍵在後續回歸基本面，主要候選人提出論述、交出成績單以尋求廣大支持，到時候才是真功夫的展現。



國民黨今天早上8點民調開封，從開封到加權分析過程將全程公開直播，整個過程約3個小時，結果出爐後召開記者會宣布結果，由黨主席吳敦義親自主持，國民黨也邀請5位初選參選人高雄市長韓國瑜、鴻海創辦人郭台銘、前主席朱立倫、前台北縣長周錫瑋、孫文學校總校長一同出席記者會，但僅有韓、周、張三人願意出席黨中央的記者會，朱自行安排，而郭則以聲明稿闡述心境與對未來的想法。