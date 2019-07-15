朱立倫認輸　願當藍軍最強黏著劑

朱立倫召開記者會發表“不計個人榮辱，團結打拚台灣”聲明。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社台北7月15日電（記者 倪鴻祥）中國國民黨今天上午公布2020初選民調結果，高雄市長韓國瑜以平均支持率44.805%勝出。參選人、前主席朱立倫未參加黨中央記者會，中午在個人辦公室召開“莫忘初衷、團結勝利”記者會並發表“不計個人榮辱，團結打拚台灣”聲明，肯定韓國瑜、愛惜郭台銘，他強調願當藍軍最強黏著劑，他還會繼續努力，奮戰到底，會再度崛起。



朱立倫中午12時準時在松仁路與吳興街口的競選辦公室大樓一樓大廳舉行記者會，當他出面時，朱團隊立即高喊“朱立倫、加油”予以鼓勵，新北市議員陳明義也到場打氣。



朱立倫表示，確定初選結果後，他立即以簡訊向韓國瑜道賀，韓也表示願來致意，他若中午與韓國瑜見面，會表達支持之意，並提出團結的訴求，並建議韓應儘快拜會郭台銘。



5位參選在黨內互比及政黨對比加總平均支持率，以韓國瑜44.805%最高，第二名是郭台銘27.730%；第三名是朱立倫17.900%；第四是前台北縣長周錫瑋6.020%；第五是孫文總學校校長張亞中3.544%。韓郭差距17.075%。



以下是朱立倫聲明全文：



“初選公佈 朱：不計個人榮辱 團結打拼台灣”



“強調奮戰到底 朱立倫：會再度崛起”。



朱立倫在記者會上細數心路歷程，他表示，此刻當然失落，但是挫折只會讓我更堅強。他要向支持朱立倫的朋友說聲抱歉，同時感謝所有朋友的情義相挺；而沒有支持朱立倫的朋友，他表示，給他的批評指教，讓他能成為一個更好的朱立倫。“我不會氣餒，更不會忘記我的初衷”，一定繼續為台灣的未來努力。



朱立倫說，他從去年十二月開始到現在，這七個月內，走遍台灣各鄉鎮，請教各個領域專家，結合財經專業，20年的經驗，點點滴滴都成了理念依循與政策養分。他不斷地提出政見，堅持用對的方法、做對的事情，為的是要讓台灣更好，讓下一代更好。他強調，他要喚起的，不只是藍營民眾的心，“更要喚醒所有台灣人民的心”。

