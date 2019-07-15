中評關注：死忠韓粉　韓國瑜大勝郭台銘關鍵

高雄市長韓國瑜。（中評社 張嘉文攝） 國民黨今天上午公布2020初選民調結果。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北7月15日電（記者 張嘉文）中國國民黨今天上午公布2020初選民調結果，高雄市長韓國瑜以高達17%壓倒性支持度贏過第二名的鴻海創辦人郭台銘，綜觀結果，最大關鍵無非就是韓的死忠韓粉，在民調期間動員在家守電話為最大功勞，而這樣的勝負結果，郭台銘能否服氣？郭的後續動作可能都牽動了國民黨2020大選。



5位參選人總平均支持率為，韓國瑜44.805%、郭台銘27.730%、朱立倫17.900%、周錫瑋6.020%、張亞中3.544%。韓國瑜勝出。



國民黨此次是用全市話民調，且民調時間長達七天，由5家民調機構執行，各家抽樣至少3000份以上有效樣本，時間和樣本數之大都是前所未有。



而也由於是全市話民調，此次民調就被外界形容為是一場“守電話比賽”，因此哪位參選人能號召最多的支持者在家中接電話，就愈有機會獲勝。5位參選人中，就屬韓國瑜最有這個條件。



韓國瑜在初選前採取一周一造勢，完全凝聚了韓粉的向心力，加上一直有外傳韓在民調上會被做掉等等言論，都讓韓粉充滿危機意識，因此在民調前韓粉就大力號召在家守電話，甚至有韓粉一家人輪班，或是有人連上廁所都帶著電話等等的狀況，都顯示韓粉成了韓的堅強後盾。



對照起來，第二名的郭台銘雖然也積極在全台走透透，或是上遍各大媒體的專訪和網紅合作等等搶年輕人支持度和空戰話語權，但對比韓粉的死忠支持，能一周七天在家守電話，郭的支持者可能在外在環境影響或死忠度上，都不如韓粉，成了韓大贏郭的最大關鍵。