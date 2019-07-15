韓初選民調大勝郭　黃國昌稱數字差距不正常

黃國昌質疑國民黨2020初選民調，韓國瑜44.805%支持率與郭台銘27.73%的差距過大。（黃國昌臉書） 國民黨初選時期媒體進行的大樣本民調，韓國瑜大約贏郭台銘10%上下。（照片：翻拍中時電子報） 中評社台北7月15日電／國民黨2020初選民調出爐，由高雄市長韓國瑜勝出。時代力量“立委”黃國昌15日在臉書指出，完全按劇本演出，韓國瑜順利勝出。但韓國瑜支持率44.80%、郭台銘27.73%，這數字差距不正常，即使是韓營應該心裡也有數，初選時期進行的大樣本內部民調，韓大約贏郭10%上下。接下來，大家的目光焦點，會放在郭台銘會不會宣布獨立參選？韓國瑜會不會辭高雄市市長？



中國國民黨2020初選民調今天11時公布結果，最終由高雄市長韓國瑜以44.805%支持率勝出，鴻海創辦人郭台銘為27.73%第二，前主席朱立倫為17.9%第三，前台北縣長周錫瑋6.02%、孫文學校總校長張亞中3.544%。



黃國昌臉書全文如下：



完全按劇本演出，韓國瑜順利勝出。



只不過，韓44.80vs郭27.73，這個數字差距的不正常，即使是韓營，應該心裡也有數。（初選時期，平行進行的大樣本內部民調，韓大約贏郭10%上下）



台灣政黨“總統”初選的方式，以及相同方式在短時期內數字擺盪之劇烈，也正式成為獨步全球民主國家的特異現象。



接下來，大家的目光焦點，還是不會放在制度的問題。



而是：郭台銘會不會宣布獨立參選？韓國瑜會不會辭高雄市市長？