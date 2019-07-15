郭台銘神隱　江啟臣：受挫想沈澱是人之常情

國民黨政策會執行長、“立委”江啟臣。（中評社 林谷隆攝） 藍委江啟臣15日上午在選區台中市豐原出席台中市豐富專案區段徵收工程（土建工程）開工典禮。（中評社 林谷隆攝） 中評社台中7月15日電（記者 林谷隆）中國國民黨初選民調，高雄市長韓國瑜以44.805%支持度勝出。國民黨政策會執行長、“立委”江啟臣15日表示，初選過程一定有競爭，否則不叫初選。對於郭台銘取消記者會，只發聲明稿的動作，江認為，比賽剛結束，輸的一方難免會心情不好，會想要私底下沉澱，這時候也不要相互刺激，相信郭董一定是一個有風範、有運動家精神的參選人。



國民黨今天公布2020初選民調結果，高雄市長韓國瑜支持度為44.805%，以約17個百分點，大勝前鴻海董事長郭台銘的27.730%。其餘3位候選人，朱立倫支持度為17.9%、周錫瑋是6.02%，與張亞中3.544%。韓的支持度，相當於第2名的郭台銘與第3名朱立倫的總和。



藍委江啟臣15日上午在選區台中市豐原出席台中市豐富專案區段徵收工程（土建工程）開工典禮，選後接受媒體聯訪。



江啟臣表示，希望這些競爭過程，有助於國民黨民主化，也為未來國民黨初選，樹立一個典範，特別是這一次初選的參與人數，全民調的使用等等，大概都是國民黨首次採用的作法。



江啟臣也呼籲所有參選人，秉持運動家精神，勝不嬌敗不餒，團結合作邁向明年的大選。更重要是呼籲所有藍營支持者，能夠團結一致，支持國民黨提名的候選人，大家共同為2020大選來努力。



記者追問，原本郭台銘計劃在下午召開記者會，現在卻改成下午只發聲明稿，不開記者會，加上日前郭曾拋出“國民黨應該將民進黨灌票扣掉”，這是否為初選結果底定埋下一些伏筆？



江啟臣回答，相信郭董一定是一個有風範、有運動家精神的參選人，尤其他過去也是這麼傑出的企業家，其他幾位的參選人也都是如此。



江也認為，初選就是競賽，比賽剛結束，輸的一方難免會心情不好，難免會受挫，難免會想要私底下沉澱，這時候也不要相互刺激，讓參與者能夠沉澱，然後相互拿出最大的誠意，為未來的團結合作奠下基礎，這是現在這五位參選人應該做的事情。