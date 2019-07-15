初選民調最後一名　張亞中發表“勝利”感言

孫文學校總校長張亞中。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北7月15日電／中國國民黨2020初選民調今天公布結果，高雄市長韓國瑜以44.805%支持率勝出，鴻海創辦人郭台銘為27.73%第二，前主席朱立倫為17.9%第三，前台北縣長周錫瑋6.02%、孫文學校總校長張亞中3.544%。張亞中雖然以民調最後一名落敗，但他卻發表了“勝利”感言，他說，中國歷史從來不是以成敗勝負得失評是非，而是以能否堅持民族文化氣節論英雄。



張亞中表示，這次他以“鸚鵡救火”的大願，提出完整的理念、價值、論述及政策，投入這場為救黨、救國，救兩岸的選舉，雖然沒有贏得初選，但深信已經播下了“中華民國”如何重啟的種子，點燃了照亮台灣及兩岸方向的燭光，創造了擁抱希望的因緣，“我們已是勝利者”。他呼籲國民黨要團結及堅持理念，追求國家與民族最終的勝利！



張亞中感言全文如下：



中國歷史從來不是以成敗勝負得失評是非，而是以能否堅持民族文化氣節論英雄。



“我口說我心，我思引我行；無愧於心，無悔於行”是我的堅持。



這三十多年來，我在各種場域為國家奉獻。這次我以“鸚鵡救火”的大願，提出完整的理念、價值、論述及政策，投入這場為救黨、救國，救兩岸的選舉 ，雖然沒有贏得初選，但深信，在這混沌無明的台灣，我已講出良知的話，做出應做的事，讓已經對國家未來充滿疑惑不安的人產生了希望的共嗚。我與我的支持者已經播下了“中華民國”如何重啟的種子，點燃了照亮台灣及兩岸方向的燭光，創造了擁抱希望的因緣，我們已是勝利者。



我期待本黨及本黨的“總統”參選人能夠了解，僅憑“討厭民進黨”或參選人“個人的魅力”是難以贏得大選。要贏得大選還必須仰賴兩個重大條件，缺一不可。



第一是團結。執政的民進黨為延續權力及私利，一定會用盡一切資源及手段來對付本黨。我深信，只有我們五位初選參選人相互截長補短，與本黨團結一心，才能抵擋民進黨的步步進逼，進而贏得大選。



第二是理念。本黨已長期失去理念，因而價值不明，論述紊亂，政策搖擺，進而失去人民的信任。坦率地說，此次初選，本黨其他四位參選人的兩岸和平、文化教育、軍公敎“年金改革”等政策，完全無法豎立本黨應有的理念價值，更難以區隔本黨與民進黨在本質上的不同。本人在此次參選過程中，針對各項議題已提出不少諍言及完整的治國方略，期望本黨“總統”參選人及本黨能夠勇於接納。



我誠懇地向本黨建言，“理念是團結的基礎”。以個人領導或利益為號召的團結、以憎惡民進黨為訴求的團結，都必然極為脆弱。如同當時國父孫中山先生是以理念來號召團結，以主義來救國建國一樣，本黨也必須用理念來引導團結，團結在共同的理念之下。我深信，本黨必須是一個有治國理念、核心價值、完整論述、清晰政策的團結團隊，才能重新得到人民信任，取回政權，嬴回“中華民國”。



感謝這段時間，以及這三十多年來曾經與我一起努力的朋友，這一次我們又往前跨進了一步，這絕對是一種勝利。我們不會以一場戰役的輸贏而懷憂喪志或志得意滿，我們追求的是國家與民族最終的勝利！



各位朋友，孫文學校與我邀請大家繼續前行，為“弘揚孫文思想、深耕中華文化、推動兩岸和合”而努力！



各位朋友，此次參選，我“心無罣礙”，故“無有恐怖”，更不會對選舉的意義“顛倒夢想”。再次感謝大家的支持，我將銘記在心，也期望大家以理念團結，一起贏回“中華民國”，創造兩岸和合，振興民族中華。



這必然是任重道遠的一條路，讓我們同心齊力前行！



孫文學校總校長



張亞中敬上



2019年7月15日