網轟貪月薪9萬　林飛帆：想賺錢無需從政

林飛帆接任民進黨副祕書長，回應媒體提問。（中評社 洪德諭攝） 林飛帆接任民進黨副祕書長，回應媒體提問。（中評社 洪德諭攝） 中評社台北7月15日電（記者 洪德諭）民進黨15日正式宣布太陽花學運領袖林飛帆接任副祕書長一職。由於林飛帆曾在2016年幫忙時代力量“立委”輔選，也曾公開批評過民進黨；對此，林飛帆回應，政黨競爭是常態，未來仍會在政策上與時力進行對話、合作；批評民進黨方面，林則說，若對黨毫無批評，黨也不需要我來到這。



另外，也有網友質疑林飛帆月薪達9萬，林飛帆則說，他與黨主席卓榮泰從來沒有聊到薪水的問題，若要賺錢不需要來這，也不需要做政治工作。



民進黨15日召開中央黨部主管人事公布記者會，會中宣布由太陽花學運領袖林飛帆接任副祕書長，台灣青年公民論壇協會理事長、也參與過太陽花學運的呂家華主持政策對話小組。



過去林飛帆與時代力量合作密切，像是2016年選“立委”時就曾替洪慈庸、邱顯智、林昶佐、黃國昌站台，對於如今加入民進黨，林飛帆指出，政黨競爭是常態，許多人會關心民進黨與時力的競爭，但競選只是一時的，更應把重點放在政策上朝野如何對話，在議題上有更多的合作。



傳出接任副祕書長消息後，有網友就將林飛帆過去批評民進黨的言論進行統整，包括在台灣勞基法修法時，曾說民進黨應暫緩修法，不然必定輸掉未來等。林飛帆解釋，若對黨只有批評，就不需要來到這個地方，若對黨毫無批評，民進黨也不需要我來到這，民進黨外部批判、內部相互辯論與路線的討論都是常態，這也是國內政黨的常態。



