中評現場：韓國瑜拜會朱立倫　記者搶拍跌倒

韓國瑜接受媒體訪問。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社台北7月15日電（記者 倪鴻祥）中國國民黨今天上午公布2020初選民調結果，高雄市長韓國瑜以平均支持率44.805%獲得勝利，韓國瑜11時出席黨中央民調公布記者會後，中午12時半拜會前主席朱立倫，當韓國瑜的座車直接開進大樓地下停車場時，所有媒體從車道一路衝去搶拍，現場造成大混亂，還有媒體跌倒，韓國瑜立即停下腳步並扶起該名記者，讓媒體順利拍攝畫面。



國民黨初選民調結果，5位參選人在黨內互比及政黨對比加總平均支持率，以韓國瑜44.805%最高，第二名是郭台銘27.730%；第三名是朱立倫17.900%；第四是前台北縣長周錫瑋6.020%;第五是孫文總學校校長張亞中3.544%。韓郭差距17.075%。



朱立倫上午確認初選結果後，以簡訊向韓國瑜道賀，韓表明出席11時黨中央民調公布記者會，12時30分願直接到松仁路朱立倫競選辦公室所在進行拜會，朱立倫於是結束12時記者會後，上樓返回辦公室等待韓國瑜。



韓國瑜中午12時30分搭乘白色座車抵達後，沒有從一樓大廳進入，座車直接駛入地下停車場，所有媒體包圍韓的白色座車，一路跟著衝到地下停車場，場面非常混亂，韓國瑜原本無意受訪，但聽到有媒體不慎跌倒後立即停下腳步扶起該名記者，還讓媒體順利拍攝畫面，才進入電梯準備上樓，媒體想跟著進入電梯遭到婉拒，才放棄上樓拍攝“韓朱會”。