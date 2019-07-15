台南市議長郭信良：韓初選勝　整合難度高

無黨台南市議長郭信良。（中評社 趙家麟攝） 中評社台南7月15日電（記者 趙家麟）中國國民黨2020初選民調揭曉，高雄市長韓國瑜勝出。無黨台南市議長郭信良15日受訪表示，蔡英文初選療癒速度快，韓國瑜面對國民黨整合困難度高，現在就看韓要如何化解、撫平，否則，很快會有藍綠之外的第三組出現。



國民黨15日公布2020初選民調結果，高雄市長韓國瑜以44.805%支持度贏過前鴻海董事長郭台銘的27.730%，將代表國民黨角逐2020選戰，對戰民進黨提名的蔡英文。



郭信良原為民進黨籍，去年底脫黨當選議長，被民進黨除名。此次民進黨初選期間，蔡英文在台南的拜票行程，幾乎都看得到郭陪同，郭在台南持續扮演挺蔡大將的角色。今年6月14日，郭信良在議會接待到訪的郭台銘時，外界一度有“拔樁”之說，但郭立即澄清強調，他身為議長，郭董是禮貌性拜會，他出面接待，無關選舉。



針對國民黨初選底定，確定由韓國瑜勝出，在2020大選要對戰蔡英文，郭信良受訪表示，現在是關鍵期，端看韓能否撫平藍軍初選的影響，否則，很快會出現第三組人馬。



郭信良指出，民進黨的黨內初選較早，並已確定提名蔡英文，蔡在初選後積極療癒，據他所知，蔡已陸續拜訪過去對她不友善、有意見的地方意見領袖，包括還有一些對民進黨長期不抱希望的人，蔡也接觸，目前看來，蔡的療癒時間很快。



郭信良說，國民黨方面，因為初選的參選人太多，相對的，整合的困難度也比民進黨高很多；而且，看這次國民黨初選也是殺到見骨，事實上對國民黨造成了很大的衝擊與障礙。



他認為，各黨各有不同思量，韓國瑜現在已經在國民黨內民調出線，國民黨要越過初選產生的這些障礙，必須要靠韓國瑜用智慧、能力、誠意去化解、去撫平，否則，藍綠之外的第三組人選也許馬上就會出現，也會增加國民黨整合的困難度。