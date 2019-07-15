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美F22完成美澳軍演 返回阿拉斯加基地
http://www.CRNTT.com
2019-07-15 13:28:59
中評社北京7月15日電／7月11日，4架美國空軍F-22A“猛禽”戰鬥機返回了位於阿拉斯加州的埃爾門多夫-理查森聯合基地。據報道，這批F-22A來自第90戰鬥機中隊，剛參加完7月9日在澳大利亞安伯利皇家空軍基地舉行的“護身軍刀-19”軍事演習。這場長達一個月的演習包括了美國和澳大利亞的軍隊，旨在強化戰鬥訓練，提高互相協同能力。
來源：環球網
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