伽利略系統“病”得多重？目前已是癱瘓狀態

中評社北京7月15日電／歐洲全球導航衛星系統局日前發布服務降級公告稱，從7月11日1時開始，用戶將經歷“伽利略”衛星導航系統的服務中斷，服務將不可用，具體恢復時間待定。導航衛星行業權威雜誌Inside GNSS12日援引歐洲全球導航衛星系統局內部消息稱，團隊正在全力恢復“伽利略”的服務，修復工作預計將在當地時間7月13－14日完成。該公告一出，迅速引起外界的廣泛關注，號稱全球四大衛星導航系統的“伽利略”系統到底怎麼了？



有國內媒體在報道這一消息時使用了“‘伽利略’衛星導航系統‘掛’了”這樣的提法。到底這次的事故有多嚴重呢？一位匿名的業內人士14日對《環球時報》記者表示，媒體所說的“掛”了是一種通俗的說法，也就是說系統目前“癱瘓”了。他認為，這次是件很嚴重的事件，是一次系統性中斷，基本目前系統已經是癱瘓狀態，衛星目前雖然還在發送信號，但由於導航電文長時間不再更新，用戶無法進行導航定位。雖然“伽利略”系統目前還處於試運行狀態，但也是第一次出現如此重大的問題。這對未來市場的信心有很大的衝擊。



對於本次事故的原因，上述專家表示，根據一些國外專業媒體的說法是地面控制系統的嚴重故障導致。對於衛星本身是否出現故障，專家認為，目前公開消息有限，需要等後續官方發布更多消息。



那本次事故的後續影響有多大呢？北京北斗星通導航技術股份有限公司品牌總監李楠對《環球時報》記者表示，作為全球四大衛星導航系統之一“伽利略”系統出現嚴重故障而無法為用戶提供服務，影響肯定是負面的。尤其是如果故障出現頻次高、持續時間長，甚至會影響市場及用戶對該衛星導航系統的信心。



他表示，目前在衛星導航民用應用領域，各大衛星導航系統已實現了兼容互操作，共同為全人類提供全天候、全天時的導航、定位、授時等服務。這恰恰就是為了幫助用戶規避單一衛星導航系統出現故障而嚴重影響應用的情況。



（來源：環球網）