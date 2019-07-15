韓國瑜出線　台中藍黨團：台灣民主一大進步

國民黨台中市議會黨團書記長張瀞分看到韓國瑜從初選民調中出線，直呼好高興。（中評社 林谷隆攝） 中評社台中7月15日電（記者 林谷隆）中國國民黨15日上午公布2020初選民調結果，高雄市長韓國瑜以44.805%支持度勝出，曾帶著17位台中藍議員率先挺韓的國民黨台中市議會黨團書記長張瀞分接受中評社訪問表示，看到韓出線，當然很高興，代表台灣民主政治有大進步和改變，我們需要政治人物領導，如果還是政客，真的會把台灣搞砸。至於高雄市政與拚大選兩頭燒，張也建議，高雄市政府必須承擔起來，讓韓可以好好拼大選。



國民黨今天公布2020初選民調結果，高雄市長韓國瑜支持度為44.805%，以約17個百分點，大勝前鴻海董事長郭台銘的27.730%。其餘3位候選人，朱立倫支持度為17.9%、周錫瑋是6.02%，與張亞中3.544%。韓的支持度，相當於第2名的郭台銘與第3名朱立倫的總和。



早在韓國瑜在四月發表五點聲明後，國民黨台中市議會黨團率先在4月24日就召開挺韓記者會，出席的17位藍議員高喊“非韓不可”，呼籲國民黨中央以民意為依歸，儘速徵召韓國瑜參選2020。當時黨團書記長張瀞分還建議黨中央，只要符合民意，提名辦法“朝令可以夕改”，提名韓國瑜參選以避免黨的分裂，也避免人心混亂，讓台灣更好。



張瀞分15日受訪表示，他看到韓國瑜出線，當然是感到高興，然後大家都會感受得到，現在的基層選民，大家都希望最懂庶民的韓國瑜能夠擔任台灣領導人，以他能夠懂得基層的心聲，不是像其他政治人物爬上來，換個位置就換個腦袋。



她強調，韓國瑜能從國民黨初選中出線，代表台灣民主政治將會有一大的進步和改變。老百姓已經驚醒，知道我們需要是一個政治人物，而不是政客，如果還是政客來執政，真的會把台灣搞砸。



中評社問，韓國瑜出線後將面臨高雄市政與拼大選兩頭燒，會給他什麼建議？從政超過40年的張瀞分回答，高雄市政方面，高雄市政府應該是一個非常堅強的團隊，他們團隊應該會幫韓承擔起來，讓韓國瑜可以拼命將2020大選走完。



她提到，從韓國瑜擔任高雄市長這六個多月以來，從韓自己身為表率，帶著團隊衝到第一線，無論是到海外拼訂單，還是走到下水道清污泥，韓已經付出很多，相信他的團隊應該可以了解韓的心聲，體會到韓的用心，所以高雄市政他們會承擔。



對於韓國瑜出線後，國民黨台中市議會黨團將下來還會有什麼挺韓的動作？國民黨台中市議會黨團書記長張瀞分說，我們是絕對挺韓國瑜，因為挺韓是從基層喊出的聲音，所以是台中基層民眾要我們挺韓，只是初選剛結束，這個時候最重要是整合工作，挺韓動作不宜太大，要低調一點，等到國民黨全代會正式提名後，到時候一定會有動作。