中評社北京7月15日電／收取企業的網絡紅包也要繳納個人所得稅了。今年1月1日起，新修訂的個人所得稅法正式實施。為做好有關政策銜接工作，財政部、國家稅務總局日前聯合印發公告，對個稅法2018年修改前部分原按“其他所得”的徵稅項目進行了調整，並對網絡紅包等收入是否需要繳納個稅進行了明確。根據公告，網絡紅包納入禮品範圍，按照“偶然所得”項目計算繳納20%個人所得稅。不過，並非所有在網上搶的紅包都需要繳稅。此次調整僅限於企業向個人發放的帶有中獎性質的網絡紅包，並不包括親戚朋友之間互相贈送的網絡紅包。



企業按“偶然所得”繳稅



近年來，網絡紅包成為一種常見的營銷方式。不少企業通過發放網絡紅包開展促銷業務，一些平台也通過紅包來刺激消費者重複消費。除此之外，由於操作便利，不少企業還通過網絡紅包來轉款，甚至有的單位還通過紅包來發放工資。



自2014年春節微信紅包首次亮相以來，搶紅包的風潮愈演愈烈，也吸引了眾多企業的“入局”。如今，“搶紅包”已成為佳節必備。隨著人們新的支付習慣日漸養成，移動支付市場也迎來了蓬勃發展。



根據公告，企業在業務宣傳、廣告等活動中，隨機向本單位以外的個人贈送禮品（包括網絡紅包）以及企業在年會、座談會、慶典和其他活動中向本單位以外的個人贈送禮品，個人取得的禮品收入，按照“偶然所得”項目計算繳納個人所得稅。但企業贈送的具有價格折扣或折讓性質的消費券、代金券、抵用券、優惠券等禮品除外。



據財政部、國家稅務總局相關負責人介紹，原按“其他所得”項目徵稅的部分收入具有一定的偶然性質，公告將其調整為按照“偶然所得”項目徵稅，稅率為20%，與原“其他所得”稅率相同，納稅人稅負保持不變。



商品折扣折讓不徵稅