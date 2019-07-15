年內銀保監系統開出罰單2137張

中評社北京7月15日電／針對違法違規行為，銀保監會始終保持強監管、嚴監管態勢，依法處罰，嚴格問責，堅決刹住銀行業、保險業各種亂象。根據銀保監會行政處罰公示信息，據《證券日報》記者統計，截至7月14日，銀保監會機關開出罰單1張、銀保監局本級開出罰單747張、銀保監分局本級開出罰單1389張，合計罰單數量達2137張。



從處罰情況來看，銀行業方面，信貸違規尤其是涉房貸款是監管的重中之重，主要違法違規事實包括向資本金不足的房地產項目發放貸款、信貸資金違規流入房地產不盡職等。年內已有數十家銀行因涉及房地產違規“輸血”被罰，處罰金額合計超千萬元，單張罰單金額超百萬元也並不鮮見。



今年5月14日，上海銀保監局一口氣開出了9張罰單，其中有4張罰單是針對上海農村商業銀行股份有限公司寶山支行。該行在2017年違規發放某貸款被用作拍地保證金、土地出讓金，對此處罰金額228.8萬元，並對相關責任人處以警告。



6月14日，寧德銀保監分局開出的一張罰單顯示，中國銀行福安支行因向未竣工驗收的商業用房發放商業用房貸款，以及向未封頂的住房發放個人住房貸款，被處以罰款合計100萬元。



監管部門之所以強力監管涉房貸款，有分析人士對《證券日報》記者表示，涉房貸款核查管控一直是監管關注重點。違規放貸或信貸資金如果監督不力，極易導致借款人違約風險和騙貸案的發生，給銀行信貸資金安全埋下風險隱患。而信貸資金違規流入樓市，也會給樓市調控帶來更多阻力。



銀保監會副主席王兆星在今年2月份在國務院新聞辦召開的新聞發布上就明確提出，房地產金融是下一階段監管緊盯的幾個重要風險領域之一。要對房地產開發貸款、個人按揭貸款繼續實行審慎的貸款標準，特別是要嚴格控制帶有投機性的開發和個人貸款，要防止房地產金融風險出現大的問題。銀保監會將繼續緊盯房地產金融風險，繼續實行審慎的風險管理標準，要繼續審慎發放開發貸款和個人按揭貸款，促進房地產金融、房地產市場平穩健康發展。



在保險業方面，今年以來保險機構被處罰的原因包括違規展業、銷售誤導、虛列費用、虛假宣傳、虛假理賠、虛構保險中介業務、牟取不正當利益、產品不符合監管規定等。且從具體處罰內容來看，多數公司違規事實不止一項。《證券日報》記者統計，截至6月30日，上半年保險機構共收罰單387張，合計被罰沒6260萬元。