外媒：37國大使力挺中國新疆政策

中評社北京7月15日電／外媒稱，包括俄羅斯在內的37國反對西方國家詆毀中國在新疆維吾爾自治區的政策。他們在7月12日提交聯合國人權理事會第41次會議和人權事務高級專員辦公室的信函中指出，中國行事光明磊落，邀請了各國外交官、記者和國際組織代表訪問新疆，呼籲包括人權理事會在內的聯合國機構“客觀公正地開展工作”。



據塔斯社7月12日報道，37國採取這一外交舉動的原因是，22個西方國家駐聯合國大使7月10日致信聯合國，表達對新疆維吾爾族及其他少數民族人權狀況的所謂“擔憂”。中國大使7月12日在人權理事會會議上發言對此作出回應。



報道稱，37國的聯名信提到，恐怖主義、分裂主義和宗教極端主義給中國新疆各族人民造成嚴重傷害，踐踏人民生命權、健康權、發展權等基本人權。中國在新疆採取一系列反恐和去極端化措施，包括設立職業技能教育培訓中心，有效保障了新疆各族人民的基本人權。新疆已近3年未發生暴恐事件，新疆各族人民的幸福感、獲得感、安全感顯著增強。



信中讚賞中國多次邀請各國使節、國際組織官員、媒體人士等赴新疆參觀訪問，注意到訪疆人士普遍表示，在新疆所見所聞與西方媒體報道的情況完全不一樣，並敦促有關國家在從未訪問新疆的情況下，停止借未經證實的信息對中國進行無端指責。



另據路透社7月12日報道，本社7月12日看到的一封信件的副本顯示，沙特阿拉伯、俄羅斯和其他35個國家已致函聯合國，支持中國在西部新疆地區的政策。



報道稱，這封支持中國的信件讚揚了中國在人權領域取得的顯著成就。



信中說，新疆已經恢復安全，那裡各族人民的基本人權已經得到保障。它還說，三年來新疆沒有發生過恐怖襲擊，人們的幸福感、獲得感和安全感顯著增強。

