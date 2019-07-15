央行料打破沉默　市場資金環境總體無憂

中評社北京7月15日電／7月第二周，流動性回歸之旅開啟，貨幣市場利率紛紛反彈。央行公開市場操作則持續靜默，通過逆回購到期繼續淨回籠資金達2200億元。從央行公告透露的信息看，後半周流動性總量已回到合理充裕水平。受稅期等因素影響，本周流動性總量還有繼續下降的壓力，料促使央行適時重啟流動性投放。面對MLF到期，央行將如何操作成為看點。但基本可確定的是，資金面將總體無虞，可為金融市場提供穩定的資金環境。



資金價格回歸常態



7月第二周，央行公開市場操作繼續全周暫停。當周共有2200億元央行逆回購到期，實現自然淨回籠。據統計，自6月24日以來，央行已連續15個工作日未開展逆回購操作。7月以來，央行通過逆回購到期累計實現資金淨回籠5600億元。



受央行逆回購到期、政府債券發行繳款等因素影響，貨幣市場流動性逐漸脫離了月初極大充裕的狀態，突出表現為資金價格自超低位置持續反彈。Wind數據顯示，截至7月12日收盤，銀行間市場上隔夜債券回購利率DR001加權價報2.24%，最有代表性的7天期債券回購利率DR007加權價報2.49%，已回到今年以來的波動中樞附近。據統計，2019年開年至今，DR001均值水平為2.04%，DR007均值水平為2.51%。



回看6月底7月初，在流動性極大充裕的環境中，DR001最低成交到0.7%，加權價最低至0.84%，呈現低於1%的超低狀態；DR007也一度成交到1%以下，加權價最低至1.91%，亦處於歷史低位水平。



值得注意的是，雖然央行逆回購持續停做，但最近公開市場業務交易公告措辭出現微妙變化。7月初，央行一直稱“銀行體系流動性總量處於較高水平”；7月10日，央行改稱“銀行體系流動性總量處於合理充裕水平”；11日和12日則稱，“銀行體系流動性總量有所下降，但仍處於合理充裕水平。”央行公告為持續停做逆回購提供了理由，但措辭的變化印證了流動性總量在不斷下降。合理推測，當流動性總量進一步下降，並可能低於“合理充裕水平”時，央行也重新調整公開市場操作的方向和力度。



央行料適時出手