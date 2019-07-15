巴拉頓旅遊業進入旺季招工難問題凸顯

中評社北京7月15日電／匈牙利工資無法與西方工資競爭，所以隨著夏季黃金旅遊季的到來，巴拉頓湖的酒店業缺人問題愈發凸顯出來。



巴拉頓湖周邊的雇主尋找勞動力變得越來越困難，導致湖邊酒店的價格大幅上漲，因為只有雇主給出具有競爭力的工資，才能吸引到合適的員工。



在巴拉頓湖南岸，雇主可以找到每小時1100－1300福林的服務員，但一位好廚師會要求不低於1500福林，有些甚至高達2000福林／小時。在北岸的一些地方，即使是服務員也要求付到這麼高工資。



缺乏勞動力不僅在酒店和餐館中存在，小商店也一樣。許多商店因為缺人，雇主及其家人親自上陣充當營業員。一位餐館老板向當地報紙透露“......沒有人會接受1個月400000福林的工作。”另一位雇主抱怨說，當他們最終找到合適的人時，卻發現他們能力非常有限，不想工作，只想賺錢。



巴拉頓湖周邊商業生存情況自2018年以來已經惡化，當地很多人會選擇住在奧地利和德國，這樣能獲得更具吸引力的工資。預計在未來5年內，巴拉頓湖周邊一半的小企業可能會消失。



報道稱，許多餐館早在1，2月就開始在社交媒體和廣告上尋找員工。由於沒有足夠的人來準備食物並為顧客服務，導致餐館的菜品種類驟減。



另一個招工難的原因是巴拉頓酒店的營業時間非常具有季節性，淡季（冬季）遊客很少，所以在兩三個月內找到合適工人的幾率就更小，更不用說還有一些有關無償工作，工作條件惡劣等傳言。



（來源：環球網）