正視“集體辭職”用制度把村醫留下來

中評社北京7月15日電／近期，河南通許縣“36位村醫的集體辭職”事件驚動了國家衛健委，國家衛健委已要求調查清楚其中原因，無論問題出現在哪個環節，都要立即整改。



此起事件堪稱當前基層衛生發出的一次警報，頗值得“解剖麻雀”，發現村醫運行體制在哪些讓村醫“傷了心”，該怎麼留住這些基層衛生工作的基石。



這個事件從村醫被曝辭職開始，之後官方宣布村醫仍然在崗，否認“克扣”，再到承認有“拖延”，事實經過多次翻轉。其實，對基層公共衛生的存在的弊端，不應諱疾忌醫，還得借這次公共事件徹底查清病灶。



“辭職”村醫反映的問題，主要集中在兩方面：公共衛生服務費撥付滯後，以及工作負擔重，希望提高待遇。這可看作村醫在標、本兩個層面上的訴求。



首先，有關村醫的財政撥付為什麼拖延？這是不是“慣例”？有沒有辦法徹底杜絕？



之前，通許縣承認在撥付基本公共衛生服務項目補助等資金方面存在遲延，影響了基層衛生工作的順利開展。近日，資金已全部到位。為什麼村醫和輿論“鬧一鬧”之後，資金這麼快就撥付下來了？通許縣反覆強調錢一直在賬上，沒有克扣，但為什麼之前沒能及時到位？是不是存在財政機制和村醫考核機制之間的銜接問題？



村醫的資金不比其他財政資金，其直接關係到村醫的生計，耽誤不起。河南省乃至全國都該舉一反三，好好查查制度的漏洞，別因為技術問題寒了村醫的心。



目前，基層藥品必須統一採購，村醫們無法從藥品銷售獲得收益，制度設計本身是為村醫心無旁騖地搞好醫療服務，不必動藥品差價的主意，既然如此，就需要維持村醫正常的收入水平。可以說，相關財政資金能否及時撥付到位，直接影響到村醫的生存和職業認同感，得把此事放在給穩定村醫隊伍的高度上認真對待。



其次，這次的村醫集體請辭，可看作一次集體情緒的宣洩，背後是待遇堪憂、歸屬感不足、職業前景不明、保障不到位等現實問題。



很多村醫的醫療水平並不高，很難和縣裡正規醫院動輒碩士、博士的醫生比拼，但是村醫的最大價值恰恰在於扎根基層，在田頭村口送醫問診，承擔著基層公共衛生防治、知識宣傳、流行病統計等職責，堪稱中國公共健康的第一道防線。村醫的這個重要職責也是其他醫生不能替代，也不容收縮的“衛生防線”。



通許縣相關官員反覆強調：政府和村醫之間的關係只是“採購公共衛生服務”，村醫們無“職”可辭。基層公共醫療服務不是簡單的“買賣”，村醫不占編制、不拿固定工資，但是別把村醫看成“臨時工”，他們是公共衛生的守門人，也是農村健康的第一道屏障，制度必須保障他們的正當收入、職業榮譽感。



此次事件曝光之後，針對鄉村醫生的薪資待遇及相關醫療福利問題，國家衛生健康委扶貧辦主任、財務司司長何錦國表示：問題是存在的，但是正在解決之中。目前，國家從制度設計上做了妥善的安排。



村醫是公共衛生事業的神經末梢，這次“集體辭職”有情緒宣洩的成分，但更多是向政府的訴求表達：必須用正常的收入、職業的榮譽感、工作的成就感，把村醫留下農村一線。



（來源：光明網）

