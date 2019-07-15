韓馬不停蹄拜會　朱：大家組金牌聯盟

韓國瑜拜會朱立倫，兩人晤談30分鐘。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社台北7月15日電（記者 倪鴻祥）即將代表中國國民黨角逐2020大選的高雄市長韓國瑜今天中午拜會參選人、前主席朱立倫，兩人晤談30分鐘。會後韓國瑜表示，他將立即聯繫同是參選人的鴻海創辦人郭台銘，只要時間確定，他必定登門拜會。朱立倫指出，未來要贏，必須爭取更多民眾支持，國民黨才會贏，台灣才會贏。



國民黨上午11時舉行初選民調公布記者會，確認韓國瑜平均民調支持率最高，在5位參選人之中脫穎而出。韓國瑜聯繫朱立倫後，12時30分前往松仁路朱立倫競選辦公室進行拜會。



韓國瑜抵達時，一度造成媒體大混亂，韓國瑜後來上18樓與朱立倫晤談30分鐘，兩人再一起到一樓大廳回應媒體提問。



韓國瑜表示，朱提的建議很多，總之一句話，國民黨當前務必團結、再團結，這次參選他在朱立倫的身上學到很多，而且5位參選人彼此論述、激盪，好像大家都有很多成長。



韓國瑜指出，他會謹記朱立倫強調團結最重要，會立刻聯繫郭台銘，只要有確定時間，一定登門拜訪。



對於韓國瑜是否與朱立倫討論搭擋、當副手？韓國瑜說，與朱立倫會談時完全沒談到這問題



至於韓國瑜的競選團隊是否已經成立，是否帶職參選？韓國瑜都未作回應。



朱立倫表示，他向韓國瑜建議兩件事，一是一方面強調國民黨要團結，另一方面韓肩負重任，全黨都支持韓，大家要一起克服所有困難。二是他衷心建議韓國瑜趕快拜會郭台銘。他與韓未來有機會再一起聊，今天時間匆忙，因為韓還要拜會很多前輩、黨內大老。



朱立倫指出，現在大家就是金牌聯盟，他有跟韓說，初選結束不代表國民黨贏了，未來要贏，必須爭取更多民眾支持，國民黨才會贏，台灣才會贏。



有關他是否向韓推薦競選人才？朱立倫說今天說沒談到這些。



至於朱立倫是否願幫韓國瑜聯繫郭台銘？朱立倫希望韓再多努力。