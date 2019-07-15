為逼英國禁華為 美情報機構詆毀英國同行引憤怒

中評社北京7月15日電／為了逼迫英國在5G網絡建設中不使用中國華為公司的產品，美國無所不用其極。英國《每日電訊報》13日報道稱，美國以英國脫歐後不與其簽署自貿協定要挾，逼迫英國禁用華為5G產品。《星期日泰晤士報》14日稱，美國中情局和國務院官員“正竭力敗壞英國情報機構的名聲，以推翻後者對華為的國家安全評價”。這引發英國情報機構官員極大憤怒。



《每日電訊報》網站13日的報道稱，美國政府官員向英國發出信號，下一任英國首相能否與美國達成“脫歐”後的貿易協議，取決於是否在華為問題上與美國“站到一隊”。美國有官員曾警告，英國拒絕禁止華為可被視為“破壞華盛頓重整世貿組織的努力”。報道稱，“英美前期貿易談判中更多的報道確認了電信行業者的懷疑：美國對華為的擔憂是出於商業競爭，而非所謂的國家安全問題”。



美國正在全球範圍內游說各國、尤其是其情報盟友禁用華為公司的5G設備。截至目前，“五眼聯盟”中只有美國和澳大利亞明確禁用華為5G設備，英國的態度至關重要。今年4月底，英國媒體爆料稱，英國國家安全委員會（NSC）決定允許華為有限參與英國5G建設的“非核心”項目。之後，美國加緊對英國施加壓力。



《每日電訊報》稱，英國政府針對華為的評估工作已陷入停滯，多家英國企業對此感到沮喪，投資計劃被擱置。報道引用電信運營商沃達豐公司發言人的表態稱，“一切決定都不應魯莽，而是基於事實評估風險”。



“在針對華為的戰爭中，美國敗壞英國間諜機構的名聲”，《星期日泰晤士報》14日以此為題報道稱，不具名的英國高級情報官員透露，英國“最親密的情報盟友”正在發動一場秘密宣傳攻勢，一些人在歐盟總部布魯塞爾開展通報活動，就華為5G問題稱，“你們要麼與我們一夥，要麼與我們對立”。報道稱，對美國所謂華為參與英國任何未來通信網絡建設都將危害“五眼聯盟”的說法，英國間諜部門感到氣憤填膺。



報道稱，上述英國高級官員對美國企圖顛覆英國對華為的判斷提出猛烈抨擊，“我們已在定制系統上花費數百萬英鎊，以確保與‘五眼聯盟’夥伴分享信息絕對安全。我們一直假定華為會聽從中國政府的吩咐，以此為基礎上行事。我們堅信只要將華為（設備）以有限方式用於我們的5G網絡，我們可以保護網絡系統免受中國干涉。”