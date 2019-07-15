英媒稱洩露大使密電的嫌疑人已被警方確認

中評社北京7月15日電／因含有貶損特朗普用詞的密電及備忘錄遭洩，英國駐美大使金·達羅克爭議聲中宣布辭職，到底誰是洩密者？英國路透社13日援引《星期日泰晤士報》報道說，洩露機密備忘錄的嫌疑人已被警方確認。



路透社說，《星期日泰晤士報》援引未具名政府消息人士的話說，一名嫌疑人被確認，有關這可能屬外國黑客入侵的說法被排除。



“他們認為他們知道是誰洩露的，”該消息人士說，“現在的問題時要把案子辦得能夠在法庭上站得住腳，這（嫌疑人）是一個能夠查閱歷史檔案的人，他們訪問並拿了一系列的材料。”



洩密事件發生後，英國官員隨即就此展開調查，尋找洩密者。英國反恐警察12日稱，他們已展開刑事調查。據路透社13日報道，英國最高反恐警官已經警告媒體不要再登載任何洩密材料，稱此舉可能違反《官方保密法》。



據此前報道，英國多家媒體7日刊登英國駐美國大使金⋅達羅克發給英國政府的備忘錄和秘密電報，達羅克在其中稱美國政府“運行不暢”“難以預測”“能力不足”。美國總統特朗普隨後宣稱自己不會再和達羅克打交道，並在社交媒體推特上使用“古怪”“愚蠢”等詞語評價達羅克。



達羅克10日致信英國外交部宣布辭職，原因是他認為密件被洩露一事引發各種猜測，他不再適合繼續擔任大使。英國警方12日說，正式對達羅克評價美國政府的密電洩露一事展開刑事調查。



（來源：環球網）