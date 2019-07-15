英媒：中國成申請英國大學人數最多的國家

中評社北京7月15日電／據英國《每日郵報》報道，今年歐盟以外申請英國大學的人數創下了紀錄，中國也成為申請英國大學人數最多的國家。



數據顯示，從2019年秋季開始，來自歐盟以外的申請者——81340人——創下了申請英國高等教育課程人數的紀錄。這比2018年同時期的75380名學生增加了8%。



報道稱，來自歐盟國家的申請者總數僅增加了1%，達到50650人。



高等院校招生委員會說，中國學生人數“快速增長”，申請者人數比2018年增加30%，達到歷史最高的19760人。



自2010年8500名中國學生申請進入英國高校以來，中國學生申請人的數量增加了一倍多。



報道稱，英國大學目前有大約10萬名中國學生，是最大的海外學生群體。



高等院校招生委員會的海外申請者數據顯示，排在中國後面的是印度，印度申請進入英國高校的人數比去年同期增加了5%，達到6210人。



在歐盟內部，申請人數最多的是法國，共有5330人。愛爾蘭有4060人。



英國大學聯合會的阿利斯泰爾·賈維斯說，英國高校擁有“當之無愧的全球聲譽”，他還說：“國際學生申請數量增加的事實佐證了這一點。”白金漢大學教育和就業研究中心主任艾倫·史密瑟斯教授說，很多中國人“把孩子送到我們的獨立學校，還收購了其中很多學校。”



他還說：“這在一定程度上是為了讓他們的孩子進入我們的大學，而我們的大學很有聲望。”



有消息披露，中國投資人在英國私立學校獲得了又一個立足點，斥資1.5億英鎊收購了劍橋文理學院。



據《泰晤士報》報道，中國最大的國際雙語學校運營商博實樂教育集團從劍橋大學教育集團手中收購了這個由預備學校、寄宿學校和走讀學校組成的集團。



（來源：環球網）