中評現場：韓流大將陳清茂與韓粉聯誼慶祝

陳清茂在住處邀請韓粉慶祝韓國瑜初選勝利。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄7月15日電（記者 蔣繼平）中國國民黨高雄市長韓國瑜通過國民黨2020初選，高雄挺韓團體也各自守著電視看直播，舉辦聯誼餐會慶祝勝利。韓流五虎將之一的前鳥松里長陳清茂也說“慶祝一分鐘就好”，接下來要開始打仗了。



韓流五虎將之一的前鳥松里長陳清茂，今天中午在鳳山住處邀請近50人一起吃油飯、煮魚翅湯、麻油雞麵線，迎接韓國瑜的勝利。他說，因為是上班日，簡單邀請粉絲吃午飯同樂。



陳清茂住處門口整齊停放一排韓迷的機車，插著醒目的青天白日旗，每個人也拿著一隻小旗揮舞，更有人準備一面大旗，眾人高喊“台灣安全，人民有錢”口號，歡呼聲不斷。



陳清茂表示，接下來六個月會跟韓流五虎將的貼紙哥，規劃採用肥皂箱演講的方式巡迴全台，尤其告訴年輕人為什麼要支持“中華民國”，凝聚力量不要再撕裂。



“開心一分鐘就好，後面還有很長的路要打！”陳清茂說，沈浸幾天後，相信就會團結起來。



陳清茂強調，未來市長週一週五拚市政很辛苦，只能在週六週日拚選舉，他這邊會以庶民的力量，週一到週五來幫市長拚選舉。



至於今天下午市政府有罷韓團體記者會，陳清茂也批評，罷免明眼人一看都是假的，這是民進黨慣用的政治手段，不用隨之起舞，做好自己就好。