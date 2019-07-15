陝西辱罵女生老師被嚴肅處理　

中評社北京7月15日電／教育部提出教師享有“懲戒權” 專家：應明確區分“懲戒”細則與尺度



據中國之聲報道，日前，陝西省商洛市商丹高新學校13歲女生遭班主任王某長期辱罵事件引發關注。昨天（14日）上午，商州區委、區政府召開會議，聽取調查組關於商丹高新學校教師王某辱罵學生事件調查進展情況。



陝西省商洛市辱罵學生的教師被嚴肅處理



經調查組初步調查，辱罵情況屬實。調查組還指出，該事件反映商州區在教師管理中還存在盲點和漏洞，也反映出商州區少數教師及其學校管理者愧對“人類靈魂工程師”的崇高稱謂，背離了“為人師表”的職業操守，忘記了“教書育人”的根本初心，其做法是錯誤的，性質嚴重，影響惡劣，令人憤慨。當地教育局領導帶領學校校長和涉事教師本人昨天（14日）向婷婷及其家長道歉。



王老師：“我錯了，我向你真誠地道一聲對不起，在以後的學習或者生活中需要什麼幫助我一定竭盡所能，讓你如願以償。希望能得到你的原諒。”



婷婷家長：“你今天能在這裡誠懇地道歉，我能接受，也能原諒你，希望你在今後的工作中一定要好好工作。”



在這件事情上，令人難以置信的除了涉事教師的辱罵外，在事件發生後學校部分管理者表現出態度上的冷漠、認識上的模糊、行動上的遲緩也讓人感到意外。陝西省商洛市商州區科教體局將為受傷害學生安排校內轉班、區內轉校以及專業人員心理疏導。同時，根據聯合調查組的調查事實，依據國務院《教師資格條例》、教育部《中小學教師違反職業道德行為處理辦法》等規定，給予王某記過處分並撤銷其教師資格。涉事的其他相關管理、監督人員處理，待區聯合調查組調查結束後，將依紀依法做出嚴肅處理。



老師管理學生，也會出現擔心處罰不敢管教的情況