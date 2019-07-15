日本九州華人留學生頻遭電信詐騙　大學支招防範

中評社北京7月15日電／ 據日本中文導報報道，近一段時間，日本九州地區相繼發生多起以華人為對象的電信詐騙案件。電話裡對方假扮為中國當地警察，謊稱受害者捲入驚天要案，只有通過交納保證金證明自身清白。據福岡警方的資料顯示，僅6月份已發生3起現金詐騙案件，還有2起詐騙未遂。有相關人士分析，鑒於目前中國國內對電信詐騙犯罪組織打擊力度較大，違法之徒從而將作案目標鎖定為旅居海外（日本）的華人。



“我們已經掌握了你與某詐騙團夥往來的資料，請返回中國配合調查。如果不能及時回國，需交納保證金以便洗脫幹系”。6月4日，一名正在九州大學讀研究生的中國留學生，接到了十餘次自稱是中國出入境管理局和上海市警察局的來電。為示無辜，該同學隨即在第二天，分四次往騙子指定的日本銀行賬戶匯款，累計金額達43萬日元。



據日本警方調查，電話另一端的騙子操流利中文，來電顯示也為中國的國際電話號碼“86”開頭，極具迷惑性。



本案件成為福岡縣內首個華人被電話詐騙的實例，在日本全國實屬罕見。



無獨有偶，同月7日，一名在福岡縣內工作的30歲華人女性，接到自稱是中國大使館職員打來的電話。電話中，該名“中國大使館職員”恐嚇威脅稱，如果無法繳納保證金將被強制遣返。結果受害者如數匯出15萬日幣的“保證金”，後發現被騙。



熊本大學向媒體表示，學校裡亦有中國留學生被相似手法騙取錢財。



一橋大學法學研究課教授王雲海表示，冒充中國使館工作人員和警察的電話詐騙在去年春季前後較多，後因中國加大了對電信詐騙犯罪組織的打擊力度，“一招鮮吃遍天”的作案手法已不適用於中國國內，因此犯罪團夥將黑手伸向了防範心較弱的旅日華人。



考慮到事態的嚴重性，近期九州大學製作了由中英韓三國文字組成的“防詐騙”宣傳單，張貼於留學生公告欄；佐賀大學通過發送電子郵件的方式提醒華人學生加以防範；“九州地區中國學