首批二孩入園　有地方幼兒園開啟“搖號”模式　

中評社北京7月15日電／ 首批二孩們該入園了！幼兒園好進嗎？有地方幼兒園開啟“搖號”模式！



從2016年1月1日開始，我國正式施行“全面二孩”政策。



今年9月，新政後出生的適齡兒童就要上幼兒園了。



那麼，這一撥人口小高潮，是否會在一些地方，引發“入園難”的問題呢？



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廣東梅州：“全面二孩”迎來入園潮



公辦園要“搖號”



僕女士家住廣東梅州市，她家的第二個孩子剛滿3周歲，馬上就要去幼兒園讀小班。



為了方便接送，僕女士準備把孩子送到家附近的民辦幼兒園。



不過她表示，選擇民辦園多少有一些無奈，公辦幼兒園的價格相對便宜，師資、硬件條件等也都不錯，但是因為名額的限制，想要進去其實很難。



僕女士：需要靠搖號，民辦幼兒園相對比較容易，而且人數會比較少。



我國的“全面二孩”政策正式施行已經有三年。



以廣東梅州市為例，2016年當地的新增新生兒為71292名，其中二孩出生26960人，同比增加8141人，增幅為43.26%。



而僕女士所在的梅江區，共有85所幼兒園，其中公辦幼兒園只有2所，即梅江區實驗幼兒園和龍豐幼兒園，一共只提供80個學位，一些幼兒園還需要搖號入園。



為了盡快解決入園難的問題，當地不少幼兒園已經擴大了招生規模。一些民辦幼兒園也開始移交給了當地的教育管理部門，即將轉為公辦普惠性幼兒園。



廣東梅城市某民辦幼兒園園長 吳杜鵑：現在預報名比往年多一點，增加三分之一左右。



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“二孩”爆發！



帶來超20000億元的“大蛋糕”



全面二孩政策實施後，雖然出現公辦園入學等難題，但隨著家庭結構不斷優化，為母嬰提供服務的機構也正在快速發展，並帶來一個廣闊的市場。



這兩年，我國母嬰服務機構抓住消費升級的趨勢快速調整產品結構。



多樣化的需求正逐步興起，母嬰產業鏈正在轉型升級。曹璋，是一家童裝企業的負責人，他們從一家9平米的童裝小店，發展成為涵蓋嬰童服裝的上市公司，目前他們中高端童裝的銷售占比越來越高。



深圳安奈兒股份有限公司董事長曹璋：現在我們主要抓的是消費升級這一塊，現在所有的家長都會在孩子身上增加消費，所以消費升級是我們主要抓的一塊。針對這一方面，我們會對品面料、設計做一些升級。



母嬰產業鏈趨於完整，越來越多的企業看到懷孕媽媽從孕前準備到孕後恢復等各個時期的商機，開始覆蓋嬰童的衣食住行等多個領域。除了品牌專賣店、超市的孕嬰童專區等傳統線下渠道外，近幾年，不少線上平台也推出了母嬰頻道、母嬰垂直社區等各種豐富的形態，近兩年母嬰行業線上電商交易規模的占比正在成倍地遞增。



京東商城母嬰玩具采銷部總經理劉利振：一二線城市的養育成本比三四線城市要高，所以從數據來看，三四線城市增速是比較快的。從數據表現也是一樣的，我們國產奶粉和國產紙尿褲增速非常快，這兩大品類銷售在京東的增速都超過了100%。



根據中國產業信息網的數據，我國母嬰行業的總體規模從2011年的11，089億元人民幣上升到了2017年的25，919億元人民幣，年複合增速達到了15.2%。



嬰童產品前景廣闊，嬰童食品及嬰童服裝仍為發展重心。前瞻產業研究院數據顯示，預計到2020年，嬰童食品仍占據主要份額，約為37%左右；嬰童服裝緊隨其後，比重為30%。

天風證券商業與社會服務業分析師孫海洋：對於整個母嬰行業，可以看到在全國居民購買力升級，以及政策鼓勵二孩的背景下，新生代父母的育兒觀念在不斷升級，他們的家庭母嬰支出占比在提升，而且價格敏感性比較低。



目前行業消費比較集中一、二線城市的年輕父母，未來伴隨著三、四線城市的崛起，這個行業空間將進一步釋放。



你家附近的公辦園如何？



好進嗎？



（來源：央視財經）

