英大學最新研究：中國人吃鹽世界最多

中評社北京7月15日電／倫敦大學瑪麗女王學院一項最新研究發現，中國的鹽攝入量屬於世界最高水平，過去40年來中國成年人平均每天攝入的鹽超過10克，超過了建議攝入值的2倍。



鹽攝入過量會使血壓增高，這是導致中風和心臟病的主要原因。中風和心臟病佔中國人死亡原因的近40%。



該研究小組分析了有關中國鹽攝入量的所有公開數據，發現過去40年來中國的鹽攝入量一直都很高，但呈現南北差異。儘管中國北方的鹽攝入量屬於世界上最高的，達到了每天11.2克，但是自從20世紀80年代來一直在穩步下降，當時是每天12.8克，而且在21世紀前10年下降最明顯。這可能是政府努力加強食鹽知識普及和人們減少對腌制食品依賴雙重作用的結果。然而，這種下降趨勢在中國南方沒有出現，反而是從20世紀80年代的每天8.8克增加到了21世紀第二個十年的10.2克。



鉀和鈉對血壓的作用正好相反：鈉增加血壓，而鉀降低血壓。研究人員評估鉀的攝入量之後發現，與鹽的攝入量相反，過去40年來整個中國的鉀攝入量一直都較低，各個年齡段人的鉀攝入量還不到建議最低值的一半。



倫敦大學瑪麗女王學院心血管醫學教授格雷厄姆·麥克格雷戈教授說：“中國急需制定一個連貫的、切實可行的全國戰略。世界上有多達1／5的人口生活在中國。在全國實現鹽攝入量減少的同時增加鉀攝入量，將會給全球健康帶來巨大的好處。”



（來源：環球網）