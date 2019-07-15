建制派議員聯署　嚴厲譴責暴力衝擊行為

示威者向警察投擲大量雨傘等雜物（圖片來自路透社） 中評社香港7月15日電／39名建制派立法會議員今日發表聯署聲明，對近日數次有社會人士在不同地區遊行，卻於其後演變成暴力衝擊予以最嚴厲譴責。



聲明指，對於接連有社會人士分別在尖沙咀、上水、油塘、屯門及沙田等地區以遊行提出社會要求，但期間或其後造成警民衝突，社會秩序已然遭到破壞，市民正常生活已然受到嚴重干擾，更有多名警員受傷，而且周日（14／7） 晚上更有報道有警員被咬斷一節無名指、面骨及眼骨爆裂等，向受傷警員予以深切慰問，同時呼籲香港各界人士必須緊守和平理性處理社會問題，亦必須對此種一連串違法暴力行徑甚至嚴重傷人行為予以最嚴厲譴責。



聲明提到，過去一些時間，有社會人士就曾針對中港水貨客、或投訴內地遊客對個別地區造成影響等，發起多次遊行表達意見及要求。建制派議員同樣非常關注這些議題，並一直努力關注及推動政府尋求及採取有效措施以解決問題。然而，上述的和平遊行，卻多次被一撮暴力示威者利用，最終演變成暴力衝擊與破壞。



聲明強調，這些暴力衝擊者的傷人及毀壞的違法行徑明顯是有組織、有部署，他們蓄意製造煽動遊行人士激烈情緒，侮辱挑釁，衝擊警方防線，因而並罔顧造成人身損傷及公共及私人財物損毀。建制派議員更發現有人在網絡上，公開沙田多座大廈的大門密碼，方便犯事者逃避追捕，卻罔顧大廈的保安風險和居民的安危。



聲明表示，因反修例而引發的各種抗爭行為已持續個多月，政府多番作出聲明確定已完全停止修例工作，然而，該撮暴力示威者仍繼續採取違法暴力衝擊手段，那無疑已遠超反修例的要求，特此重申香港社會大多數人士都仍是繼續愛好、追求及堅持和平的，並呼籲廣大市民要辨清暴力示威者所造成社會的不安及破壞，不要包容開脫而且必須制止這些有組織的暴力行為，以免繼續損害全港市民的安寧及安全。同時，亦呼籲傳媒及社會各界人士，在警方採取清場行動時，應盡量配合，以免造成不必要的衝突和損傷。



聲明指出，警隊是守護法治最前線的，他們是維護治安、保障市民生命財產安全的重要防線，任何人也不應誣蔑詆毀警隊，打擊警隊士氣，令警方難以有效執行任務，那是極不負責任的行為，對此必須予以嚴厲譴責。