女生被老師罵，錄音取證後還得有下文　

中評社北京7月15日電／一段段錄音，勾勒出一個令人難以置信的老師。



據陝西都市快報報道，婷婷今年13歲，就讀於陝西省商洛市某學校初中一年級。婷婷給家人反映，自從她轉學到這所學校，班主任就總是用侮辱性語言辱罵她，家人都無法相信老師會說那樣的話。直到婷婷開始錄音，6月14號到7月5號，婷婷斷斷續續錄下來一百多條錄音，總時長超過20小時。



眼下，這些錄音的真實性，還待學校及相關部門的進一步調查取證，但在很大概率上，應該為真。一般來說，一個13歲的孩子，還沒有能力“偽造”出這樣複雜且逼真的音頻證據。如果經調查鑒定，這些錄音及事件本事為真，將直接顛覆我們的想象：一個老師，教學能力或許有強弱之分，但“關心、愛護全體學生，尊重學生人格”這最起碼的道德義務必須有，如此肆意而殘酷地對待他（她）的學生，又何以為人師表？



作為公民，人格權利受到法律的嚴格保護，作為學生，更有不受侮辱侵犯的法定權利。《義務教育法》明確規定，“教師應當尊重學生的人格，不得歧視學生，不得對學生實施體罰、變相體罰或者其他侮辱人格尊嚴的行為，不得侵犯學生合法權益”。在《未成年人保護法》中，也有“學校、幼兒園、托兒所的教職員工應當尊重未成年人的人格尊嚴，不得對未成年人實施體罰、變相體罰或者其他侮辱人格尊嚴的行為”的規定。



如果辱罵和侮辱學生經調查屬實，這名教師就得為自己的違法行為，付出應有的代價。根據《侵權責任法》，侵犯公民的人格權益，就必須依法承擔停止侵害、賠償損失、賠禮道歉、消除影響、恢復名譽等民事責任。也就是說，這名學生及其監護人，可以依法起訴該教師，維權自己的法定權益。當然，這還僅是民事責任。



根據《教師法》，教師有“品行不良、侮辱學生，影響惡劣”等情形的，“由所在學校、其他教育機構或者教育行政部門給予行政處分或者解聘”。《刑法》上更明確規定，公然貶損他人人格，破壞他人名譽，如果情節嚴重，“處三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剝奪政治權利”。作為人民教師，如果在課堂上公然辱罵和侮辱學生，甚至誘導其他未成年學生侵犯他人權利，而且持續時間長、違法次數多，很難說不是一種侮辱犯罪的“嚴重情節”。



就這起事件而言，有關職能部門應當迅速介入，根據這些錄音證據“順藤摸瓜”，調查核實真相，該追責的追責，該懲處的懲處，不能輕舉輕放。考慮到這起事件的“曝光”源於學生的“自發自救”，這也反映出教師侵犯學生權益，具有一定的隱蔽性，校方和教育主管部門有必要加強監督管理，並賦予被教育者更多的救濟途徑，更好地保護學生的合法權益。



（來源：光明網）

