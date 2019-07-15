美國又要建一堵“墻”　這次是為了保護紐約

中評社北京7月15日電／“紐約別無選擇。”繼美墨邊境墻之後，美國又要開啟一次修墻工程，但這次是為了保護紐約。



據美國有線電視新聞網（CNN）報道，美國紐約州政府計劃於2025年前在紐約市斯塔滕島外圍建成一座長達5.3英里、高於海平面20英尺的海底，以抵禦氣候變化，保護沿海居民。



報道稱，該海堤被正式命名為“斯塔滕島多功能高架步行街”，頂部有一條公共人行通道。



報道還稱，斯塔滕島擁有近50萬人口，地勢低窪，根本無法抵擋紐約港的巨浪。飓風桑迪2012年襲擊美國東海岸，斯塔滕島被巨浪淹沒，大量房屋被衝走，24人在風暴中喪生。



紐約州州長辦公室表示，這座海堤足夠得大，可以舉辦音樂會、嘉年華、馬拉松和文化活動。但是，這座海濱長廊真正的公共價值只能通過它在保護人們免受自然災害方面的成功程度來衡量。



美國陸軍工程兵團紐約區項目經理弗蘭克•弗格斯表示，海堤可以抵擋的水位高度比飓風桑迪期間的最高水位還高出兩英尺。



弗格斯還說，“該項目是一個經過驗證的工程解決方案，可以抵禦多次風暴。如果需要，在未來還可以改進，以應對海平面上升。”



據美國陸軍工程兵團稱，斯塔滕島海堤的第一批合同預計將於明年夏天簽訂。。



根據最終的可行性研究，這堵墻每年將減少3萬美元因洪水造成的損失。但它並不能抵擋所有的洪水。在遭遇嚴重風暴的情況下，居民仍然需要聽從疏散命令。



據報道，不僅是美國的城市面臨著水位上升的威脅，包括印度尼西亞雅加達和越南胡志明市在內的主要國際城市都面臨重大壓力。大量人口生活在靠近海的地方，潛在損失驚人，而創造解決方案的財務成本正日益上升。



“紐約別無選擇，只能為即將到來的一切做好準備。”紐約市長白思豪3月在為紐約一本雜誌撰寫的文章中寫道。



（來源：環球網）