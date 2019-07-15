“月船2號”發射叫停，印度登月計劃可能推遲至9月

中評社北京7月15日電／繼美、蘇、中之後，躍躍欲試要成為世界第四實現登月的國家印度，突然在發射月球無人探測器“月船2號”前幾十分鐘叫停該計劃。據《印度斯坦時報》透露，下一個合適的發射窗口將在9月。



《印度斯坦時報》報道稱，印度原計劃將於當地時間15日凌晨2時51分發射的“月船2號” 無人探測器因存在技術故障，在發射前的56分鐘被叫停。



印度太空研究組織（ISRO）隨後發表聲明稱，“就在發射前1小時，運載火箭系統出現了技術故障。為做好充足的預防措施，今天的‘月船2號’發射計劃已被取消。何時重啟將在稍晚公布。”



針對出現的技術故障，一位匿名官員表示：現在的任務是檢查各部分，看看到底出了什麼問題。



據《印度斯坦時報》介紹，“月船2號”有四個合適的發射窗口，分別為7月15日，7月16日，7月29日以及7月30日。



報道稱，7月15日，也正是尼爾•奧爾登•阿姆斯特朗首次登月50周年紀念日的前幾天，現在看來，這一發射窗口已經錯過。而7月29日和30日是新月出現期。《印度斯坦時報》表示，16日、29日及30日都不太可能重啟這一計劃，而下一個合適的發射窗口在9月。



據悉，若一切順利，印度將會成為繼美國、蘇聯、中國之後第四個實現登月的國家，這也將是人類首次在月球南極附近著陸。因此，“月船2號”的發射在印度國內備受矚目。但臨時取消計劃，也令不少網友感到失望，專家表示，登月十分複雜，出現挫折實屬正常。



（來源：環球網）